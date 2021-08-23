Байден обеспокоен угрозой со стороны "Исламского государства" в Кабуле

Байден обеспокоен угрозой со стороны "Исламского государства" в Кабуле

Вероятность атаки "ИГ" по мирным жителям в Кабуле увеличивается каждый день.

Президент США Джо Байден в воскресенье, 22 августа, выразил обеспокоенность относительно опасности со стороны боевиков "Исламского государства" для американцев в Афганистане.

Об этом сообщает The Associated Press.

Американский лидер отметил, что террористическая организация является "заклятым врагом "Талибана".

По его словам, чем дольше войска США находятся на территории центральноазиатской страны, тем выше вероятность того, что "ИГ" попытается нанести удар по мирным жителям и американскому персоналу вблизи аэропорта Кабула.

Между тем посольство США в Кабуле предостерегает американцев от самостоятельных поездок в аэропорт частично из-за опасений относительно боевиков "Исламского государства".

Экстремистская группировка давно заявляло о своем желании атаковать Америку и интересы США за рубежом, и в течение нескольких лет она активно действует в Афганистане, совершая нападения, в основном, на шиитское меньшинство.

В последние годы группировка неоднократно подвергалась авиаударам со стороны США, а также атакам талибов.

Ранее АР сообщало, что США разрабатывают новые пути перевозки американцев в аэропорт Кабула на фоне потенциальной угрозы со стороны "Исламского государства".

В воскресенье, 22 августа, Байден заявил, что рассматривает возможность продления срока пребывания американских войск на территории Афганистана.

Боевики движения "Талибан" взяли под свой контроль всю территорию Афганистана, кроме провинции Панджшир, и захватили все пограничные пункты страны, покинуть которую пока возможно только из аэропорта Кабула.

Напомним:

Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 31 августа этого года.

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