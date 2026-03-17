Дроны атаковали авиазавод в России, где могли быть дефицитные самолеты А-50 (видео)

Российский самолет на авиаремонтном заводе

В Новгородской области России в ночь на 17 марта дроны атаковали стратегический авиаремонтный завод, обслуживающий самолеты Воздушно-космических сил страны-агрессора. По предварительным данным, под ударом могли оказаться редкие суда А-50.

Об этом сообщили телеграм-каналы.

Ночью в городе Старая Русса Новгородской области была осуществлена атака на 123-й авиационный ремонтный завод. Как информируют местные паблики, зафиксировано попадание в первый цех предприятия, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Также отмечается, что было сбито «около семи БпЛА».

Предприятие специализируется на ремонте, модернизации и техническом обслуживании военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России. В частности, там работают с самолетами Ил-76, Ил-78, Л-410, а также с двигателями Д-30КП, АИ-20 и вспомогательными установками.

По информации мониторинговых каналов, на территории завода могут быть размещены по меньшей мере два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, которые играют важную роль в координации воздушных операций врага.

«АО 123 АРЗ» позиционирует себя как «лидер сервисного обслуживания транспортных самолетов военной и гражданской авиации России». Предприятие обеспечивает полный цикл ремонта самолетов, их систем и двигателей и является крупнейшим в Старороссийском районе Новгородской области. Завод также входит в число крупнейших в регионе по объемам выполнения государственного оборонного заказа.

Дата публикации 09:06, 17.03.26

К слову, ранее в марте Силы обороны Украины поразили российский завод «Кремний Эл» в Брянске. По данным Генштаба ВСУ, на предприятии, производящем критическую микроэлектронику для ракет «Искандер» и другого высокоточного вооружения, зафиксированы значительные повреждения мощностей.

Аналитики ISW информировали, что Россия пытается преуменьшить значение удара по заводу «Кремний Эл». Несмотря на заявления Кремля об «атаке на гражданских», спутниковые снимки подтвердили серьезные повреждения стратегического объекта. Предприятие является ключевым поставщиком микрочипов для систем ПВО «Алмаз-Антей» и ракет Х-101 и «Ярс». К слову, удар сопровождался первым использованием дрона для коррекции в реальном времени, что вызвало волну критики со стороны российских милблогеров из-за неспособности ПВО защитить оборонку и сложности восстановления производства в условиях санкций.