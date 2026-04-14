"Это не мои выборы": Трамп прокомментировал сенсационное поражение Орбана
Дональд Трамп впервые прокомментировал потрясающие результаты парламентских выборов в Венгрии, где многолетний лидер страны Виктор Орбан потерпел поражение.
Об этом сообщает Clash Report.
Трамп заявил, что Орбан был его другом и хорошим человеком, хотя оправдался, что это были не его выборы.
«Виктор Орбан был моим другом. Это не были мои выборы, но он был моим другом, хорошим человеком. Он хорошо справился с иммиграцией. Он не разрешил людям приехать и разрушить его страну, как это сделала Италия», — сказал Трамп.
Напомним, выборы в парламент Венгрии прошли в минувшее воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию «Фидес» Орбана. По данным комиссии, Тиса получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства.