Президент США Дональд Трамп открыто заявляет о намерении завладеть Гренландией, а европейские аналитики предупреждают: его стратегия напоминает сценарий путина с агрессивным захватом территорий.

Об этом пишет Politico.

Европейская редакция Politico отмечает, что Трамп имеет план, который может включать кампанию влияния, чтобы подтолкнуть референдум о независимости, выгодных экономических предложениях, использовании Украины как разменной монеты в переговорах с Европой и, по крайней мере, военного вторжения. Для датчан и гренландцев, имеющих лишь несколько устаревших судов и вертолетов, защитить остров от США практически невозможно.

Привлечение Европы

Европа, особенно союзники Дании в ЕС, будут против любых попыток отделить Гренландию от Копенгагена. Но у администрации США есть козырь в этой ситуации: Украина, отмечает издание.

По мере ускорения мирных переговоров Киев заявил, что любое соглашение с Путиным должно быть подкреплено серьезными долгосрочными гарантиями безопасности со стороны США.

Как отмечает Politico, американцы уклоняются от ответа на этот вопрос, а Киев в любом случае скептически относится к гарантиям безопасности, поскольку те, которые он получал в прошлом как от России, так и от Запада, не дали никаких результатов.

Пойдет ли ЕС на уступки США по Гренландии — в обмен на твердые гарантии безопасности Украины

«Один из возможных сценариев, предложенный дипломатом ЕС, — это пакетное соглашение „безопасность за безопасность“, по которому Европа получает от администрации Трампа более жесткие гарантии для Украины в обмен на расширение роли США в Гренландии. Хотя это кажется горькой пилюлей, ее может быть легче проглотить, чем альтернативный вариант — раздражать Трампа, который может ответить санкциями, выйти из мирных переговоров или поддержать путина в переговорах с Украиной», — говорится в статье.

Напомним, Трамп хочет купить Гренландию. Администрация президента США разрабатывает беспрецедентный план финансового стимулирования граждан Гренландии, чтобы ускорить процесс отделения острова от Дании и его дальнейший переход под юрисдикцию США.

Ранее Трамп объяснил, зачем США нужна Гренландия. Президент США заверил, что Гренландия необходима Соединенным Штатам из соображений национальной безопасности, а не из-за ее природных богатств.