Иран атаковал крупнейший НПЗ в Израиле: видео пожара

Удар Ирана по НПЗ в Израиле / © из соцсетей

Иран нанес ракетный удар по крупнейшему в Израиле нефтеперерабатывающему заводу в городе Хайфа.

В соцсетях публикуют видео пожара на месте атаки.

На опубликованных кадрах виден столб дыма над предприятием, которое занимается переработкой нефти и производством нефтехимической продукции.

Самого пламени на фото и видео не видно, но задымление достаточно значительное.

Издание Haaretz сообщило о попадании в Хайфский НПЗ одной из ракет, которыми Иран обстрелял территорию Израиля.

Израильская национальная медицинская служба сообщила об одном пострадавшем, который получил легкое ранение осколками.

The Jerusalem Post пишет, что Хайфский НПЗ был поврежден обломками ракеты.

После ракетного удара Ирана в пригородах Хайфы исчез свет.

Министр энергетики Израиля Эли Коэн назвал повреждения электросетей незначительными.

«Бригады Израильской электроэнергетической корпорации уже работают на месте и восстановили электроснабжение в большинстве отключенных районов», — сказал он.

Напомним, Иран обстрелял промышленный город Рас-Лаффан в Катаре, который является крупнейшим в мире объектом по производству сжиженного газа