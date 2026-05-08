С охваченного смертельным вирусом лайнера сбежали пассажиры: теперь их ищут по всему миру

На лайнере произошла вспышка вируса / © Associated Press

Реклама

По меньшей мере 23 пассажира круизного лайнера MV Hondius, где зафиксирована вспышка хантавируса, покинули судно во время его остановки на острове Святой Елены и вернулись домой, в том числе в США.

Об этом сообщает Associated Press.

Часть пассажиров сошла на берег еще до того, как стало известно о случаях заболевания. В настоящее время власти нескольких государств приступили к отслеживанию контактов потенциально инфицированных.

Реклама

Сейчас судно стоит на якоре у столицы страны Праи.

Накануне у швейцарца, плававшего на MV Hondius, а затем вернувшегося домой с женой, заподозрили хантавирус, сообщили власти. Его доставили в больницу Цюриха, где тест на вирус, способный находиться в латентном состоянии до восьми недель, показал отрицательный результат.

На лайнере люди скончались от вспышки хантавируса

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), три человека скончались, как предполагают, после вспышки хантавируса на круизном лайнере, плывущем по Атлантическому океану.

Медики подтвердили один случай хантавируса, еще пять случаев расследуют, говорится в сообщении.

Реклама

По сообщению посольства Украины в Нидерландах, компания Oceanwide Expeditions, являющаяся оператором судна MV Hondius, подтвердила в ответ на запрос украинских дипломатов наличие 5 граждан Украины среди членов экипажа лайнера.

По имеющейся по состоянию на данный момент информации, свидетельств о неудовлетворительном состоянии их здоровья нет.

ВОЗ оценивает риск масштабного распространения хантавируса как низкий. Организация также сообщала, что передача этого штамма от человека человеку случается редко, что существенно отличает его от большинства вирусных угроз. Однако географическая разбросанность пассажиров — по разным странам — заставляет органы здравоохранения действовать осторожно.

Эпидемия хантавируса могла начаться в Аргентине

Чрезвычайная ситуация в области здравоохранения на борту судна совпадает с резким ростом количества случаев хантавирусной инфекции в Аргентине. Местные исследователи в области общественного здравоохранения считают, что это связано с недавно ускорившимся влиянием изменения климата, пишет Independent.

Реклама

Министерство здравоохранения Аргентины во вторник сообщило о 101 случае заражения хантавирусом с июня 2025 года, что примерно вдвое больше, чем за тот же период предыдущего года. Вирус Анд, хантавирус, обнаруженный в Южной Америке, может вызывать тяжелое и часто смертельное заболевание легких, известное как хантавирусный легочный синдром.

Министерство подтвердило, что в прошлом году почти треть случаев заболевания закончились летальным исходом, в то время как средний уровень смертности в предыдущие пять лет составил 15%.

Хотя ранее случаи заражения хантавирусом ограничивались южными районами Патагонии, сейчас, по данным Министерства здравоохранения, 83 процента случаев приходится на крайний север Аргентины. В январе министерство выпустило предупреждение о нескольких смертельных вспышках хантавируса, в том числе в самой густонаселенной провинции Буэнос-Айрес.

Что такое хантавирус

Хантавирусы — это семейство вирусов, которые могут вызвать серьезные заболевания и смерть. Обычно они распространяются грызунами и не передаются от человека человеку. Как правило, распространяются только через биологические жидкости и тесный контакт.

Реклама

Эти вирусы могут вызвать два синдрома: хантавирусный легочный синдром и геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.

К ранним симптомам относятся усталость, лихорадка и мышечная боль.

К симптомам геморрагической лихорадки с почечным синдромом относятся сильные головные боли, боли в спине, тошнота, головокружение.

Новости партнеров