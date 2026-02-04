Из-за рекордного урожая картофеля его начали раздавать бесплатно (фото)

Картофель / © iStock

Из-за рекордного урожая картофеля в Германии тысячи тонн овощей бесплатно раздают жителям Берлина — от обычных жителей до зоопарка.

Об этом пишет The Guardian.

Как сообщается, Берлин переживает настоящий картофельный бум: после рекордного урожая последних 25 лет тысячи тонн картофеля бесплатно раздают по всему городу. Событие, которое в немецких СМИ уже окрестили Kartoffel-Flut («картофельный потоп»), охватило сотни точек раздачи — от школ и детских садов до приютов для бездомных, столовых и даже зоопарка Берлина.

Инициаторами акции стали местные фермеры, которые из-за перенасыщения рынка и срыва продаж пытались найти выход для излишков урожая. Один фермер из района Лейпцига предложил 4000 тонн картофеля, который сначала планировал продать, но продажа не состоялась, и теперь часть овощей раздали людям, а два грузовика направили в Украину.

Обычные жители города, которые испытывают экономическое давление из-за роста цен, приезжают на заранее объявленные точки раздачи, забирая картофель в мешках, ведрах или тележках. «Я перестала считать, сколько картошки взяла — где-то 150 штук, думаю, хватит на меня и моих соседей до конца года», — рассказала местная жительница Астрид Марц, которая приехала на одну из 174 точек в районе Каульсдорф.

По словам организаторов, акция имеет не только практическую, но и культурную ценность: она напомнила берлинцам об истории картофеля в Германии и способствует популяризации традиционных рецептов.

В интернете активно обсуждают блюда из картофеля, включая классическую Kartoffelsuppe бывшего канцлера Ангелы Меркель и современные рецепты от шеф-повара Марко Мюллера, который предлагает картофельные бульоны и соусы из обжаренных корочек.

Эксперты отмечают, что картофель имеет ценные пищевые свойства, в частности витамин C и калий, несмотря на тренды отказа от углеводов.

Вместе с тем, местные фермеры и экологи обращают внимание на проблемы продовольственной промышленности: избыточное производство картофеля и его массовая раздача обесценивают урожай и напоминают известные «масляные горы» и «молочные озера» 1970-х годов в Европе.

