Трамп раскрыл подробности разговора с Си Цзиньпином

Трамп пообщался с Си Цзиньпином / © ТСН.ua

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с китайским лидером Си Цзиньпином обсуждал, в частности, войну России против Украины и покупку нефти и газа Китаем у Соединенных Штатов.

В своей соцсети Truth Social американский лидер традиционно назвал разговор с Си «замечательным».

«Это был долгий и тщательный разговор, во время которого обсуждались многие важные темы, в том числе торговля, военные вопросы, апрельская поездка, которую я совершаю в Китай (которую очень жду!)» — написал Трамп.

Среди тем, которые обсудили лидеры двух стран, он назвал российско-украинскую войну, Тайвань, ситуацию с Ираном, покупку нефти и газа Китаем у Соединенных Штатов и другие.

«Отношения с Китаем и мои личные отношения с президентом Си Цзиньпином чрезвычайно хорошие, и мы оба понимаем, насколько важно их поддерживать», — подчеркнул Дональд Трамп.

Напомним, лидер Китая Си Цзиньпин в среду, 4 февраля, провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Переговоры состоялись через несколько часов после того, как Си Цзиньпин провел видеоконференцию с президентом России Владимиром Путиным.