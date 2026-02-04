Трамп после Путина поговорил с лидером Китая

Дональд Трамп / © Reuters

Реклама

Лидер Китая Си Цзиньпин в среду, 4 февраля, провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры состоялись через несколько часов после того, как Си Цзиньпин провел видеоконференцию с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на китайскую государственную телекомпанию CCTV.

Дополнительных подробностей относительно содержания разговора не сообщается.

Реклама

В Белом доме также пока не комментировали, о чем общались американский и китайский лидеры.

Последний телефонный разговор Трампа и Си состоялся еще в конце ноября. После него президент США расхваливал «чрезвычайно крепкие» отношения с Китаем.

После месяцев торговой напряженности, вызванной прошлогодними тарифами Трампа, отношения между Вашингтоном и Пекином стабилизировались после встречи лидеров в октябре в Южной Корее, где было заключено хрупкое торговое перемирие.

Кремль заявил, что был заранее проинформирован о разговоре лидера Китая и президента США.

Реклама

«Мы знали об этом заранее», — заявил спикер Кремля Дмитрий Песков информационному агентству «Интерфакс», отвечая на вопрос, сообщил ли президент Китая Путину о планах провести разговор с Трампом.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин провел срочные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Это произошло через несколько дней после того, как Дональд Трамп объявил, что Индия — главный покупатель морских партий российской нефти — остановит импорт.

Во время видеоконференции Путин назвал «стратегическим» партнерство в энергетике с Китаем, который стал главным покупателем российской нефти, а с начала развязанной Кремлем войны приобрел у РФ энергоносителей более чем на $230 млрд.

Президент государства-агрессора в разговоре с Си Цзиньпином подчеркнул, что Россия остается «в лидерах по поставкам в КНР энергоресурсов» и готова «продолжать самую тесную координацию по глобальным и региональным сюжетам».

Реклама

Напомним, доходы России от продажи нефти и газа в январе сократились вдвое по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, достигнув самого низкого уровня с июля 2020 года.

Соединенные Штаты предлагают возобновить продажу в Индию венесуэльской нефти, чтобы заменить импорт в эту страну российской нефти. Таким образом Россия может потерять ключевой рынок сбыта сырья, которое является основным источником пополнения военного бюджета государства-агрессора.