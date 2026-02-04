Как меньше платить за отопление: эта простая манипуляция с радиатором сэкономит ваши средства

Батарея / © Фото из открытых источников

Использование обычного фена для волос может вдвое ускорить нагревание комнаты и снизить затраты на электроэнергию. Британские эксперты по уборке отмечают, что в конце зимы эффективность радиаторов падает из-за накопления внутри пыли и ворса, блокирующих поток теплого воздуха. Очищение прибора изнутри позволяет теплу свободно циркулировать помещением вместо того, чтобы задерживаться в металлическом корпусе.

Об этом пишет Express.

Метод стал популярен после публикации в группе профессиональных уборщиц в Facebook, где пользователи подтвердили эффективность этого способа. Проблема состоит в том, что за месяцы работы радиаторы притягивают мелкие волокна из воздуха, создавая внутри слой пуха.

Поскольку пылесос не может добраться до труднодоступных ребер, а разбирать устройство слишком сложно, фен становится идеальным инструментом для выталкивания грязи мощным потоком воздуха. Процедура очищения требует минимальных усилий и подготовки.

Сначала необходимо отключить отопление и дать батареям полностью остыть. На пол под радиатор следует положить влажное полотенце — оно задержит пыль, которая будет вылетать снизу. Фен нужно настроить на низкую температуру или режим холодного воздуха, чтобы не повредить краску или пластиковые детали прибора.

Направляя сопло фена в отверстия верхней решётки, нужно медленно двигаться вдоль всего радиатора. После того, как пыль перестанет выпадать на полотенце, остатки грязи вокруг можно убрать пылесосом.

Специалисты отмечают, что такая простая манипуляция не только сделает дом более уютным в самый холодный месяц года, но и предотвратит лишние затраты из-за неэффективной работы отопительной системы.

