Графики отключений света могут ухудшаться: Шмыгаль сделал неутешительное заявление
Ситуация в энергетике остается очень сложной, что является результатом очередных ударов РФ, а также дефицита генерации в энергосистеме.
Ситуация в украинской энергосистеме остается критически сложной, а графики отключений электроэнергии могут ужесточить.
Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль по итогам заседания Штаба по вопросам энергетики 4 февраля.
По словам главы Минэнерго, причиной риска ухудшения графиков являются последствия последнего массированного удара по энергетической инфраструктуре, а также до сих пор сохраняющийся в системе значительный дефицит генерации.
Более того, разведданные свидетельствуют, что Россия готовит новые атаки на объекты энергетики уже в ближайшее время.
В то же время восстановительные работы продолжаются по всей стране. В столице задействовано более 230 ремонтных бригад, к работам также привлечены 40 бригад компании «Нафтогаз».
Шмыгаль подчеркнул, что местные власти должны четко информировать людей о сроках возобновления теплоснабжения. В домах, где тепло в ближайшее время вернуть невозможно, электроснабжение должно обеспечиваться не менее 18 часов в сутки.
Шмыгаль также отметил, что Украина усиливает сотрудничество с международными партнерами по поставкам энергетического оборудования. В настоящее время поддержку оказывают уже более 30 стран.
Он также поблагодарил энергетиков и всех, кто присоединяется к восстановлению, за самоотверженную и сверхтяжелую работу.
Напомним, завтра, 5 февраля, по Украине снова ввели графики почасовых отключений света.
Ранее речь шла о разрушениях на Дарницкой теплоэлектроцентрали в Киеве. Ее впервые продемонстрировали в социальных сетях.
ТЭЦ получила значительные повреждения вследствие массированной российской атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в ночь на 3 февраля. Удар был нанесен в период рекордных морозов — до -25°C.
Напомним, во время этой атаки враг целился по теплоэлектроцентралям и теплоэлектростанциям в Киеве, Харькове и Днепре, которые работали в режиме обогрева жилых кварталов.