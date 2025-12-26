Китай готовится к тотальной войне: Пентагон раскрыл детали

Китай наращивает боевую мощь

Реклама

Китай находится в процессе «тотального наращивания военной силы». По состоянию на 2024 год Китай имел более 600 находящихся в эксплуатации боеголовок.

Об этом говорится в отчете Пентагона.

«Несмотря на то, что темпы производства ядерного оружия в Китае упали, однако к 2030 году Пекин планирует иметь более 1000 ядерных боеголовок», — отмечают в ведомстве.

Реклама

В докладе Пентагона также говорится, что Китай имеет:

большой арсенал ядерных

морских средств поражения большой дальности

кибернетические и космические возможности, способные «непосредственно угрожать безопасности Америки»

В документе также указывается, что Китай и Россия продолжают углублять свое стратегическое партнерство. Пекин, в частности, изучает опыт войны России против Украины.

Пентагон также отмечает, что Китай стремится быть в состоянии воевать и победить в войне за Тайвань до конца 2027 года. По данным Пентагона, Китай рассматривает будущие конфликты не как отдельные сражения, а как соревнования национальных систем.

Ранее сообщалось, что Китай может напасть на Тайвань в ноябре 2026 года. Об этом пишет немецкое издание BILD со ссылкой на свои источники в западных разведках.

Реклама

По словам источников, вторжение может начаться в том случае, если промежуточные парламентские выборы в США в ноябре следующего года приведут к политическому кризису и внутренним беспорядкам в Америке.

Отмечается, что в Пекине рассматривают возможный политический кризис в США, вызванный несогласием одной из партий с результатами выборов, как шанс начать войну, пока американцы заняты своими делами.