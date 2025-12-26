- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 492
- Час на прочитання
- 2 хв
Китай готується до тотальної війни: Пентагон розкрив деталі
США фіксують різке нарощення ядерного потенціалу КНР і підготовку до можливого конфлікту за Тайвань.
Китай перебуває в процесі «тотального нарощування військової сили». Станом на 2024 рік Китай мав понад 600 боєголовок, які перебувають в експлуатації.
Про це йдеться у звіті Пентагону.
«Попри те, що темпи виробництва ядерної зброї у Китаї впали, однак до 2030 року Пекін планує мати понад 1000 ядерних боєголовок», — зазначають у відомстві.
У доповіді Пентагону також йдеться, що Китай має:
великий арсенал ядерних
морських засобів ураження великої дальності
кібернетичні та космічні можливості, які здатні «безпосередньо загрожувати безпеці Америки»
У документі також згадується, що Китай і Росія продовжують поглиблювати своє стратегічне партнерство. Пекін, зокрема, вивчає досвід війни Росії проти України.
Пентагон також зазначає, що Китай прагне бути спроможним воювати й перемогти у війні за Тайвань до кінця 2027 року. За даними Пентагону, Китай розглядає майбутні конфлікти не як окремі битви, а як змагання національних систем.
Раніше повідомлялося, що Китай може напасти на Тайвань у листопаді 2026 року. Про це пише німецьке видання BILD із посиланням на свої джерела в західних розвідках.
За словами джерел, вторгнення може розпочатися в тому випадку, якщо проміжні парламентські вибори у США в листопаді наступного року призведуть до політичної кризи і внутрішніх заворушень в Америці.
Зазначається, що в Пекіні розглядають можливу політичну кризу в США, спричинену незгодою однієї з партій із результатами виборів, як шанс розпочати війну, поки американці зайняті своїми справами.