Тайвань під прицілом: Китай модернізує армію для блискавичного нападу

Китайський військовий / © Associated Press

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Китай нарощує потенціал для швидкої ескалації, проводячи активні повітряно-десантні навчання, вводячи новітні артилерійські системи та збільшуючи рівень бойової готовності підрозділів, що можуть бути задіяні у можливому вторгненні на Тайвань. Про це свідчать дані військових з Тайваню, США, а також аналітичні висновки фахівців.

Про це пише видання The Financial Times.

За словами тайванського військового високопосадовця, військово-повітряні сили та ракетні війська КНР, які гратимуть ключову роль у разі атаки на Тайвань, вже досягли такого рівня готовності, що можуть «у будь-який момент перейти з мирного режиму до бойових дій».

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Інші офіційні особи з тайванського оборонного відомства повідомили, що армія Китаю:

регулярно проводить тренування амфібійних військ поблизу портів, які можуть бути точками висадки,

підтримує повну готовність армійської авіації для висадки десанту,

активно використовує нові реактивні системи залпового вогню, здатні уражати цілі по всьому острову.

Загроза з неба для Тайваню зростає

У лютому керівник Індо-Тихоокеанського командування США, адмірал Семюел Папаро заявив, що Пекін уже «дуже близько» до того, щоб використовувати навчання як прикриття для реальної підготовки до атаки.

Міністерство оборони Тайваню повідомляє: щомісяця китайські винищувачі заходять до зони ППО острова понад 245 разів — тоді як п’ять років тому це траплялося менше ніж 10 разів на місяць. Додатково, щомісячно понад 120 порушень фіксується по середній лінії Тайванської протоки — неформальній межі між сторонами.

«Саме це є чіткою демонстрацією ескалації та постійного тиску у повітрі на Тайвань», — зазначив представник Міністерства оборони США.

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Китай підтвердив свою повітряну потугу, здійснивши за один день у жовтні 2024 року 153 вильоти бойових літаків поблизу Тайваню.

Тайванські посадовці стверджують, що значне посилення авіаційних можливостей Китаю відбулося завдяки новітнім винищувачам J-10, J-11, J-16 та J-20. Вони здатні долітати до Тайваню з глибини материкової частини без проміжного дозаправлення, особливо в комбінації з новими літаками-заправниками Y-20.

Морська стратегія Китаю та загроза блокади Тайваню

Військово-морський флот КНР також демонструє нарощування активності. Від 2022 року у водах навколо проток Міяко та Баської постійно перебувають китайські кораблі, найчастіше — есмінці класу Type 052D, які контролюють єдиний вихід китайських суден до Тихого океану.

Як пояснив ексінструктор Армії Тайваню Ян Тай-юань, флот КНР повинен ще на початковому етапі війни вийти у Тихий океан, аби уникнути ізоляції у прибережній зоні. За його словами, минулорічне накопичення кораблів у західній частині Тихого океану є сигналом такої підготовки.

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Американський оборонний представник додав, що китайський військово-морський флот разом із береговою охороною постійно тримає біля Тайваню до 12 кораблів, і що в разі потреби ці сили здатні «перейти до режиму морської блокади… за лічені години».

Тайванські військові попереджають: присутність китайських бойових кораблів — це не просто демонстрація сили. Пекін зберігає потенціал для раптового авіадесанту, особливо за рахунок гелікоптерів на есмінцях і десантних кораблях типу Type 075, які можуть перекидати спецназ на острів.

«Завдяки таким передовим морським позиціям, Китай скоротив і відстань, і час до Тайваню», — кажуть військові.

Китай реформував свою армію

Суттєвий прогрес Пекін демонструє і в інших сферах. Згідно з американською розвідкою, лідер Китаю Сі Цзіньпін ще 2019 року поставив перед армією завдання підготуватися до можливого вторгнення на Тайвань до 2027 року. Адмірал Папаро повідомив, що деякі з цих цілей уже досягнуті, зокрема завдяки розбудові ракетних військ та супутникового угруповання.

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Реформи, які розпочалися 2015 року, змінили командну структуру збройних сил КНР. Масштабні навчання біля Тайваню, що відбулися після візиту ексспікерки Палати представників США Ненсі Пелосі 2022 року, показали, що китайська армія успішно освоює спільні операції між видами військ.

Експерт американського Військового коледжу Джошуа Аростегі розповів, що одразу після візиту Пелосі китайці проводили окремо ракетні, морські та повітряні операції.

«Але під час останніх навчань, присвячених Тайваню, вони проводили все одночасно. Вони впевнені, що можуть керувати масштабними операціями. І це лякає всіх», — додав він.

Фокус КНР на сухопутні сили

Найбільші трансформації спостерігаються у сухопутних підрозділах. Армія КНР більше не базується на великих формуваннях — вони розформовані на дрібніші мобільні частини. До прикладу, вже розгорнуто шість комбінованих амфібійних бригад уздовж узбережжя, що навпроти Тайваню.

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«Це демонструє оновлений акцент на Тайвані і створює основу для реальних бойових можливостей», — зазначив Аростегі.

За словами одного з військових Тайваню, Пекін зможе здійснити атаку без значного часу на переоснащення, оскільки війська «безперервно тренуються на своїх базах, розташованих дуже близько до портів відправлення».

Амфібійні частини отримали у своє розпорядження широкий спектр техніки, зокрема системи РСЗВ PCH-191 з дальністю до 300 км, які можуть уражати будь-які об’єкти на Тайвані. Ці установки дешевші, мобільніші, швидко заряджаються та запускаються з вантажівок — що робить їх важкими для виявлення.

Вперше вони були застосовані одразу після візиту Пелосі, а зараз розгорнуті по всьому китайському узбережжю і стали невід’ємною частиною кожного навчання, пов’язаного з Тайванем.

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Готовність Китаю до раптового нападу на Тайвань

«Такі можливості дозволяють завдати удару майже без підготовки. Це дозволяє амфібійним або авіаційним підрозділам запускатися буквально з місця. І протидіяти цьому — надзвичайно складно», — пояснив ветеран-аналітик китайські армії Денніс Бласко.

За словами американських військових, найбільший успіх КНР — у «розвитку та інтеграції кампанії спільного вогневого ураження».

Проте, попри технічні досягнення, Пекін все ще відстає у ключовій сфері — управлінні:

«Це надзвичайно складна операція… і вони ще не продемонстрували, що можуть адаптуватися до реалій сучасної війни».

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Нагадаємо, у квітні Китай провів навколо Тайваню масштабні військові навчання за участю армії, флоту та ракетних сил. Пекін назвав ці дії «суворим попередженням і стримуванням незалежності острова».

На думку експосла США в Україні Джона Гербста, якщо президент США Дональд Трамп дозволить президентові Росії Володимирові Путіну окупувати Україну, то далі можна очікувати нападу Китаю на Тайвань.

А видання The Hill зазначало, що Китай відправляє свої війська на фронт в Україні, щоб вивчити реалії ведення сучасної війни і набратися бойового досвіду, готуючи власне вторгнення на Тайвань.

Чому Китай прагне захопити Тайвань?

Китайська компартія вважає Тайвань частиною своєї території, яка тимчасово «відкололася». Об’єднання з Тайванем — одна з головних цілей політики «єдиного Китаю». Захоплення Тайваню стало б історичним досягненням для Сі, який прагне залишити по собі спадщину «об’єднання батьківщини». Тайвань також має критичне геостратегічне розташування — він блокує Китаю прямий вихід до Тихого океану. Контроль над островом розширив би військовий і морський вплив КНР у регіоні. А ще Тайвань — лідер світового виробництва мікрочипів. Його індустрія є стратегічно важливою для високих технологій і безпеки.

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