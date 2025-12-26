Популярна зачіска може призвести до залисин: що радять трихологи

Випадіння волосся

Популярна гладка зачіска, яку роками вважають універсальним і «безпечним» варіантом на кожен день, може мати серйозні наслідки для здоров’я волосся.

Про це попереджають фахівці з догляду за волоссям і трихологи, передає видання Express.

У соцмережах експертка запропонувала альтернативу: замість гумки використовувати крабик. Волосся збирають у більш вільний пучок і фіксують без сильного стягування. Така зачіска має охайний і професійний вигляд, але значно менше травмує коріння.

Фахівці UK Hair Transplants пояснюють, що ключова проблема не в самій формі зачіски, а в регулярному натягу волосся в одному напрямку. Саме це може спричинити тракційну алопецію — випадіння волосся через механічне навантаження. Найчастіше воно виникає через щоденні тугі пучки, хвости або коси.

На ранніх стадіях ситуацію ще можна виправити: достатньо змінити стиль укладання і зменшити тиск на шкіру голови. Однак тривале стягування може призвести до незворотного пошкодження фолікул і постійної втрати волосся.

Експерти радять чергувати зачіски, використовувати м’які резинки, змінювати місце фіксації та давати волоссю «відпочити». Невеликі зміни в щоденному догляді можуть уберегти від серйозних проблем у майбутньому.

