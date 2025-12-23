Мелони удивила итальянцев своим прогнозом на 2026 год: что заявила премьер

Джорджа Мэлони / © Associated Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони заявила, что 2026 год может оказаться значительно тяжелее предыдущего. Об этом глава итальянского правительства сообщила во время традиционного поздравления сотрудников своей резиденции в канун рождественских праздников.

Об этом пишет ANSA.

Обращаясь к команде, Мэлони подчеркнула, что успех страны и эффективная реакция на внутренние и внешние угрозы будут зависеть исключительно от слаженности правительства. Она отметила, что Италия сталкивается с критически важными задачами, решение которых требует максимальной концентрации и командных усилий.

Я вас люблю. Мы семья, мы ссоримся круглый год. Прошлый год был тяжелым для всех нас, но не волнуйтесь, потому что следующий год будет еще хуже! Так что советую вам хорошо отдохнуть во время этих каникул!», — заявила Мэлони.

Глава правительства подчеркнула, что только единство поможет преодолеть будущие трудности.

Напомним, ранее Мелони заявила, что Россия выдвигает «необоснованные» требования в рамках мирных переговоров с Украиной при посредничестве США.

Ранее сообщалось, Италия выступает за использование замороженных российских активов, но «лишь при наличии весомой правовой основы».