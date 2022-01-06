"Миротворцы" будут применять оружие против участников протестов в Казахстане - генсек ОДКБ

"Миротворцы" будут применять оружие против участников протестов в Казахстане - генсек ОДКБ

В Казахстан отправились военные России, Белоруссии, Таджикистана и Армении. Российские и белорусские военные уже находятся в Казахстане.

"Миротворцам" от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) дали разрешение применять оружие для отражения атаки от митингующих.

Об этом сообщает издание SputnikKZ на заявление генсека ОДКБ Станислава Зася.

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"Миротворцы ОДКБ в Казахстане могут использовать оружие в случае нападения", — сказал генсек Организации.

Напомним, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев в эфире одного из казахских телеканалов сообщил, что обратился за военной поддержкой к партнерам стран ОДКБ для подавления массового протеста в стране.

6 января стало известно, что в Казахстан отправлены "миротворцы" от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ). Известно, что в Казахстан уже привыкли "миротворцы" из таких стран, как Россия, Беларусь, Таджикистан, Армения. Кыргызстан, входящий в страны-члены, ОДКБ отказался направлять свои военные в Казахстан для "зачистки" митингующих.

Между тем, Генпрокурарутра Казахстана по фактам организации и участия в массовых беспорядках начала открывать уголовные дела на митингующих. Участникам акций грозит от 8 лет лишения свободы до пожизненного срока с лишением гражданства.

Что происходит в Казахстане – читайте в материале ТСН.ua.

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