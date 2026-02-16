Мужчина зажег фейерверк возле магазина, много раненых и травмированных

Фейерверк / © Pexels

Празднование приближения Нового года по лунному календарю (Праздника весны) обернулось трагедией в провинции Цзянсу. В воскресенье днем, 15 февраля, мощный взрыв и пожар в магазине фейерверков унесли жизни восьми человек. Еще два человека получили незначительные ожоги.

Об этом пишут издания The Independent и CBS News.

Трагедия произошла около 14:30 по местному времени в деревне Дунъань уезда Дунхай. По предварительным данным местных властей, причиной детонации стало «ненадлежащее обращение» с пиротехникой: один из местных жителей решил испытать или запустить фейерверк в непосредственной близости к торговой точке.

На место происшествия оперативно прибыли спасательные службы, полиция и медики. Сообщается, что ответственные за нарушение правил безопасности уже взяты под стражу, продолжается расследование.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Китая немедленно провело экстренное совещание под руководством заместителя министра Сюй Цзяая. Власти призвали:

Усилить надзор за производством, транспортировкой и продажей пиротехники по всей стране.

Строго запретить любые испытания или запуск фейерверков вблизи мест их продажи.

Ликвидировать «слепые зоны» в регулировании безопасности, чтобы обеспечить гражданам безопасное празднование.

Традиция запускать фейерверки в полночь, чтобы отпугнуть злых духов, глубоко укоренилась в китайской культуре. Однако в последние годы из-за загрязнения воздуха и высокой травматичности многие регионы ввели строгие ограничения или полные запреты на пиротехнику.

В прошлом году некоторые местные правительства несколько ослабили эти запреты, что снова подняло дискуссию о балансе между культурными традициями и общественной безопасностью. После трагедии в Цзянсу ожидается, что контроль за использованием пиротехники во время девятидневных каникул будет максимально жестким.

