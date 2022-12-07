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После атаки с аэродрома Дягилево исчезли 9 бомбардировщиков: спутниковые фото

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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После атаки с аэродрома Дягилево исчезли 9 бомбардировщиков: спутниковые фото

Спутниковый снимок Planet.com

С аэродрома убрали дальние бомбардировщики Ту-22М.

После удара по российскому аэродрому Дягилево под Рязанью из него исчезли по меньшей мере девять стратегических бомбардировщиков Ту-22М.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные 7 декабря компанией Planet.com.

"С мест стоянки после удара украинского беспилотника (Украина официально не признавала свою причастность – ред.) исчезли по меньшей мере 9 дальних бомбардировщиков Ту-22М, включая поврежденный взрывом самолет", – информирует "Радио Свобода".

Заметим, что ранее в Сети были выложены фотографии с аэродрома Дягилево после взрывов там. На кадрах зафиксирована поврежденная российская техника, в том числе бомбардировщик Ту-22М3 и топливозаправщик.

Взрывы на аэродромах в России

Сразу на двух аэродромах РФ раздались взрывы 5 декабря. Речь идет о Дягилеве и Энгельсе, которые расположены почти на 500 км в глубине территории страны. В результате инцидента были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-95.

Согласно заявлению российского Минобороны, взрывы были вызваны атаками с помощью беспилотников производства СССР.

Что касается авторства этих атак, то никто не признал свою причастность. В частности, в украинской разведке не подтвердили, но и не опровергли причастность государства к ударам по российским аэродромам.

Комментируя эти атаки, западные чиновники сказали, что России теперь придется гораздо более тщательно думать о том, как обеспечить безопасность своих дальних бомбардировщиков. В частности, придется рассредоточить их на разных территориях.

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Дата публикации
Просмотры
2641
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