Премьер Британии сравнил Трампа с Путиным из-за войны на Ближнем Востоке

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер / © Associated Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер жестко раскритиковал действия президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке, сравнив его с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщает британское издание The Guardian, цитируя разговор британского премьера с Робертом Пестоном с телеканала ITV.

«Мне надоело, что счета семей по всей стране за энергоносители то растут, то уменьшаются, и счета предприятий за энергоносители то растут, то уменьшаются из-за действий Путина или Трампа по всему миру», — подчеркнул Стармер.

При этом премьер Великобритании отметил необходимость стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и восстановить безопасное судоходство через Ормузский пролив.

Стармер также заявил в эфире ITV, что хотя Великобритания не имела «доступа ко всем деталям соглашения о прекращении огня», он не согласен с нападениями на Ливан.

«Позвольте мне четко заявить: они ошибаются», — сказал он, имея в виду удары Израиля по Ливану.

Издание отметило, что в четверг, 9 апреля, Стармер и Трамп обсудили необходимость «практического плана» для запуска судоходства через Ормузский пролив после заключения договора о прекращении огня на Ближнем Востоке.

«Премьер-министр рассказал о своих обсуждениях с лидерами стран Персидского залива и военными планировщиками в регионе необходимости восстановления свободы судоходства в Ормузском проливе, а также об усилиях Великобритании по созыву партнеров для согласования жизнеспособного плана», — цитирует The Guardian сообщение пресс-службы главы британского ряда.

Напомним, Великобритания проведет переговоры с участием 35 стран для формирования коалиции, которая должна обеспечить открытие Ормузского пролива после завершения боевых действий.

Ранее сообщалось, что европейские страны заявили, что готовы защищать Ормузский пролив от блокады Ирана, однако для этого есть одно главное условие.