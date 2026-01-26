Россия выводит войска из Сирии

Сирия / © Associated Press

Российские военные покидают военный аэродром Эль-Камишли на севере Сирии.

Об этом сообщает Kurdistan24.

По информации издания, из аэропорта уже вывезены танки и другая военная техника, которую загружают на транспортные самолеты. Весь личный состав и техника перемещаются на российские военные базы в Латакии на сирийском побережье.

Вывоз также включает танки и другую военную технику, загружаемую на транспортные самолеты.

О том, что РФ эвакуирует свои базы в Сирии, неоднократно сообщало и Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. По данным ведомства, военные корабли начали покидать базу РФ в Тартусе в 2024 году.

Украинская военная разведка отмечала, что для эвакуации россияне задействовали "караван военно-транспортных бортов, на которые грузят остатки войск, вооружений и военной техники". В ГУР также сообщали, что из базы Хмеймим технику вывозят самолеты Ил-76 и Ан-124.

Что предшествовало

Башар Асад стал президентом Сирии после смерти отца Хафеза в 2000 году.

В 2011 году Асад-младший жестоко подавил сначала мирное восстание, что спровоцировало разрушительную гражданскую войну, в которой погибли более полумиллиона человек, а 12 миллионов были вынуждены покинуть свои дома.

С помощью союзников Асад победил в этой войне и взял под контроль большую часть территории страны. С 2020 года Сирия практически исчезла из мировых новостей — вплоть до конца ноября 2024 года, когда буквально через несколько дней объединенная вооруженная оппозиция прошла маршем с севера на юг, завоевав по пути крупнейшие города.

Сирийская правительственная армия не оказывала существенного сопротивления, и после Алеппо, Хамы и Хомса пал Дамаск. Россия и Иран не стали вмешиваться, и Асад лишился власти.

Россия с 2022 года сосредоточилась на войне с Украиной и вывела значительную часть авиации из своих баз на средиземноморском побережье. А в Сирию начали отправлять генералов, потерпевших неудачу во время боевых действий в Украине.

Асад был вернейшим союзником России на Ближнем Востоке. Кремль вложил в него большие средства. Он вкладывал ресурсы – финансовые, военные, политические – в поддержку его у власти.

После свержения режима Асад и его родные находятся в Москве — там им предоставили убежище.