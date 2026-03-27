Рубио ошеломил реальным состоянием армии РФ: что заявил

Марк Рубио

Потери личного состава российской армии на войне превышают темпы мобилизации в РФ.

Об этом заявил государственный секретарь США Марк Рубио во время визита во Францию на министерскую встречу G7.

Американское чиновник отметил, что война сопровождается огромными потерями, и именно российская сторона демонстрирует негативную динамику в восстановлении человеческого ресурса.

«Очевидно, что эта война продолжается, и это очень досадная война. Потери там огромные. Особенно российская сторона проигрывает… Я думаю, сейчас они теряют больше солдат, чем набирают», — отметил Рубио.

Госсекретарь отметил высокую интенсивность боевых действий, однако не привел конкретных статистических данных о количестве погибших или раненых.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио опроверг информацию от Зеленского о новых условиях предоставления гарантий безопасности Украине.

Тогда Зеленский заявил, что администрация Дональда Трампа предлагает Украине вывести войска из части Донбасса в обмен на гарантии безопасности. Он отметил, что считает такой шаг опасным, ведь он создает серьезные риски для безопасности Украины и Европы в целом.

Кроме этого, президент Украины сообщил, что дата следующих трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ не определена.