Французские солдаты садятся на военный литакА400М для эвакуации французских граждан из Афганистана / Associated Press

С Кабула посольства эвакуировали все страны, кроме России, Китая и Пакистана

С Кабула посольства эвакуировали все страны, кроме России, Китая и Пакистана

Посол России также объявил о намерении встретиться с представителями "Талибана".

Россия, Китай Пакистан — единственные государства, которые оставили в захваченном талибами Кабуле свои посольства. Другие страны эвакуировали свои посольства из столицы.

Об этом сообщает BBC.

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Индия стала последней страной, которая эвакуировала свое посольство в Кабуле. Специальный рейс доставил посла страны и других сотрудников назад в Индию. По словам представителя МИД страны Аримдама Багчи, было принято решение об их немедленном возвращении.

Россия ранее заявила, что эвакуирует сотрудников своего посольства лишь частично. Посол России Дмитрий Жирнов заявил, что планирует встретиться с представителями "Талибана" для обсуждения вопросов безопасности сотрудников дипмиссии.

Посольство Китая в Афганистане прокомментировало свои дальнейшие планы, но предупредило местных китайских жителей "уделять пристальное внимание ситуации с безопасностью".

Индонезия заявила, что сохранит "небольшую дипломатическую миссию" в стране, хотя также эвакуирует свое посольство.

Напомним:

Заметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.

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