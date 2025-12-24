Сколько поляков поддерживают отправку войск в Украину: данные опроса

«Мы воевать не пойдем»: Почему польская молодежь больше всего боится миротворческих миссий в Украине / © Associated Press

Только 22% поляков поддерживают отправку своих войск в Украину.

Об этом свидетельствуют результаты опроса SW Research, проведенного по заказу польского издания Rzeczpospolita.

«Если бы безопасность послевоенной Украины была гарантирована размещением там европейских войск, по вашему мнению, должна ли Польша направить войска в Украину?» — именно этот вопрос задали участникам опроса социологи.

В общей сложности 59,8% поляков против отправки польских войск.

Еще 17,9% респондентов заявили, что не имеют сложившейся позиции по этому вопросу.

И только 22,3% опрошенных поддерживают отправку польских миротворцев в Украину.

Больше всего против участия Польши в миротворческой миссии выступает польская молодежь, которая, вероятно, боится, что именно им придется служить. Так, 64% поляков в возрасте 25-34 лет выступают против отправки польских солдат в Украину.

Ранее сообщалось, что Польша возмущена, что ее исключили из мирных переговоров.