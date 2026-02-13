Трамп разрушает мировой порядок: губернатор Калифорнии прогнозирует изменения в политике США

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, представитель Демократической партии, считает, что президент США Дональд Трамп разрушает мировой порядок, который установился после Второй мировой войны. При этом он прогнозирует, что власть президента-республиканца ослабнет уже в этом году.

Об этом он заявил журналистам на Мюнхенской конференции по безопасности, передает издание «Новини.Live»

«Мировой порядок после Второй мировой, который США и возглавляли, и помогали строить, теперь разрушают из-за одного человека, Дональда Трампа», — сказал Гэвин Ньюсом.

Реклама

Однако, по словам губернатора-демократа, нынешний курс Белого дома не отражает позицию большинства американцев и это станет понятно после выборов в Конгресс в ноябре этого года.

«Он [Дональд Трамп] проиграет на выборах в этом году, а его власть значительно ослабнет до ноября, и мир должен это знать», — подчеркнул он.

При этом Гэвин Ньюсом признал попытки Трампа договориться о завершении войны в Украине, но отметил, что нынешние методы являются недейственными и требуют пересмотра.

«Его активное участие [в переговорах по миру в Украине] обнадеживает, и я надеюсь, он продолжит работать и признает, что текущий подход не работает и выберет другую стратегию, но с той же настойчивостью, которую он проявлял на протяжении последнего года переговоров», — отметил губернатор.

Реклама

Ранее издание Politico опубликовало опрос, который свидетельствует, что Европа все меньше доверяет США как союзнику. Франция, Германия и Великобритания критикуют американскую политику Трампа, а роль США в обеспечении безопасности НАТО ставится под сомнение.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп оказался в центре громкого скандала после публикации в своей соцсети Truth Social видеоролика, который многие расценили как откровенно расистский. В видео, созданном с помощью искусственного интеллекта, появляются Барак и Мишель Обама в образе обезьян в джунглях, что вызвало волну возмущения как среди демократов, так и среди республиканцев.