В австрийских Альпах сошли смертельные лавины: по меньшей мере пять человек погибли

Альпы / © Associated Press

В Австрии серия лавин, вызванных сильным снегопадом, привела к гибели пяти человек. Трагедии произошли в разных регионах Альп, а риск новых восхождений остается повышенным.

Об этом сообщило издание BBC.

По данным полиции, среди жертв — 42-летний гражданин Германии, который попал под лавину вместе с 16-летним сыном на склоне в Наудерсе вблизи швейцарско-итальянской границы. Подростка эвакуировали вертолетом в больницу.

Еще трое мужчин погибли в районе популярного курорта Санкт-Антон-ам-Арльберг. По информации полиции, лавину, вероятно, спровоцировали сами лыжники. Среди погибших — граждане США и Польши, а также 21-летний австриец, который умер в больнице. Двух мужчин с травмами спасли во время масштабной операции с участием четырех горных спасательных команд, трех вертолетов и экстренных служб.

Отдельно сообщается о гибели сноубордиста в регионе Форарльберг.

Австрийский общественный вещатель ORF отмечает, что с начала зимы в стране в результате лавин погиб по меньшей мере 21 человек. В некоторых районах Тироля сохраняется высокий уровень опасности, в частности во внетрассовых зонах, где в пятницу произошли две смертельные лавины.

Тем временем непогода вызвала и другие трагедии. В городе Линц 53-летний мужчина погиб после того, как его раздавила снегоуборочная машина — по данным ORF, техника съехала с лестницы, где он работал.

Сильный снегопад привел к перебоям с электроснабжением и транспортному коллапсу, особенно на юго-востоке страны. В федеральной земле Штирия Красный Крест помогал водителям, которые застряли в пробках. Местная автомобильная организация назвала дороги «практически недоступными для частного транспорта».

Международный аэропорт Вены временно прекращал работу утром, а днем движение транспорта оставалось нарушенным.

В целом в этом году количество жертв лавин в Альпах превышает средние показатели. В частности, в начале месяца во французском Ла-Грави погибли трое граждан Великобритании.

Напомним, австрийский альпинист предстал перед судом по обвинению в непредумышленном убийстве своей девушки, которую он оставил замерзать на самой высокой горе страны во время шторма.