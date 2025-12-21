В США назвали условие для прекращения морской блокады Венесуэлы

Глава Пентагона Пит Гегсет / © Associated Press

Глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что Соединенные Штаты продолжат задерживать нефтяные танкеры, выходящие из Венесуэлы или направляющиеся в ее порты, до тех пор, пока власти страны не вернут «все украденные американские активы».

Об этом он сообщил в воскресенье, 21 декабря, в соцсети X.

По словам главы Пентагона, президент США Дональд Трамп четко определил позицию Вашингтона по поводу санкционной политики против Каракаса.

«Президент Трамп четко заявил: блокада отправляемых из Венесуэлы или направляющихся к ней санкционированных нефтяных танкеров будет оставаться в силе до тех пор, пока преступная группировка Мадуро не вернет все украденные американские активы», — написал Гегсет.

Он подчеркнул, что Министерство обороны США совместно с Береговой охраной и дальше будет проводить морские операции по перехвату судов в рамках операции «Южный спор».

«Мы будем неукоснительно совершать перехват на море с целью ликвидации незаконных преступных сетей. Насилие, наркотики и хаос не будут властвовать в Западном полушарии», — подчеркнул министр обороны США.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщало, что Береговая охрана США перехватила и захватила нефтяной танкер в международных водах у побережья Венесуэлы.

