Выборы в Венгрии — кто побеждает

Мадяр уверенно лидирует / © Associated Press

Оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадяром побеждает на выборах в Венгрии и будет иметь достаточное количество мандатов для формирования конституционного большинства в парламенте.

Об этом свидетельствуют результаты подсчета 98,93% голосов, обнародованных Национальной избирательной комиссией Венгрии.

В парламент проходят три партии:

«Тиса» во главе с Петером Мадяром — 69,35%, 138 мандатов (для формирования конституционного большинства нужно 133)

«Фидес» во главе с Виктором Орбаном — 27,64%, 55 мандатов

«Наша родина» во главе с Ласло Тороцкаем — 3,02%, 6 мандатов

62-летний Виктор Орбан, руководивший страной 16 лет, в обращении уже признал поражение: «Результат выборов очевиден и болезнен».

Первые заявления Мадяра

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр уже заявил, что победа его партии Тиса предоставила ему мандат на демонтаж авторитарной системы Виктора Орбана и возвращение страны к европейским ценностям.

«Венгрия снова станет сильным союзником в Европейском Союзе и НАТО. Место Венгрии было, есть и будет в Европе тысячи лет», — заявил Мадяр во время победной речи в Будапеште.

