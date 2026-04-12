- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 462
- Время на прочтение
- 2 мин
Выборы в Венгрии — это проигрыш России в информационной войне: в СНБО заявили о провале Кремля
Россия не добивается успеха в информационном влиянии несмотря на многолетние расходы.
Результаты парламентских выборов в Венгрии стали свидетельством того, что Россия не выиграет информационную войну ни в Европе, ни против Украины.
Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в публикации в Telegram-канале.
По его словам, несмотря на многолетние попытки Кремля влиять на информационное пространство и значительные финансовые затраты, ожидаемого результата Москва не достигла.
Это очередной ответ всем, кто говорит, что Россия выиграет информационную войну. Она ее не выиграет – а проигрывает как против Украины, так и против Европы», – подчеркнул Коваленко.
Он также подчеркнул, что Россия тратит миллиарды долларов ежегодно на информационное влияние, и такие кампании продолжаются с начала 2000-х годов.
По его мнению, результаты выборов демонстрируют ограниченность эффективности этих усилий даже в странах ЕС, где российское влияние традиционно считалось ощутимым.
Коваленко добавил, что ситуация подтверждает: вопреки значительным ресурсам, информационная стратегия Кремля не дает желаемого результата на европейском направлении.
Россия терпит поражение за поражением в Европе
В течение последнего года Россия потерпела ряд политических и репутационных поражений в странах Восточной Европы, в том числе в Румынии, Молдове и Венгрии.
В то же время, по оценке Коваленко, Кремль переориентировал усилия на Болгарию, где пытается усилить влияние на информационное пространство накануне парламентских выборов, которые также состоятся в апреле.
Он отметил, что Балканы и Черноморский регион остаются одним из ключевых направлений информационной активности России, однако результаты последних избирательных кампаний свидетельствуют об ограниченной эффективности этих усилий в странах ЕС.