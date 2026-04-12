Выборы в Венгрии — это проигрыш России в информационной войне: в СНБО заявили о провале Кремля

Результаты выборов в Венгрии свидетельствуют об ограниченном влиянии российской пропаганды / © Associated Press

Реклама

Результаты парламентских выборов в Венгрии стали свидетельством того, что Россия не выиграет информационную войну ни в Европе, ни против Украины.

Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в публикации в Telegram-канале.

По его словам, несмотря на многолетние попытки Кремля влиять на информационное пространство и значительные финансовые затраты, ожидаемого результата Москва не достигла.

Реклама

Это очередной ответ всем, кто говорит, что Россия выиграет информационную войну. Она ее не выиграет – а проигрывает как против Украины, так и против Европы», – подчеркнул Коваленко.

Он также подчеркнул, что Россия тратит миллиарды долларов ежегодно на информационное влияние, и такие кампании продолжаются с начала 2000-х годов.

По его мнению, результаты выборов демонстрируют ограниченность эффективности этих усилий даже в странах ЕС, где российское влияние традиционно считалось ощутимым.

Коваленко добавил, что ситуация подтверждает: вопреки значительным ресурсам, информационная стратегия Кремля не дает желаемого результата на европейском направлении.

Реклама

Россия терпит поражение за поражением в Европе

В течение последнего года Россия потерпела ряд политических и репутационных поражений в странах Восточной Европы, в том числе в Румынии, Молдове и Венгрии.

В то же время, по оценке Коваленко, Кремль переориентировал усилия на Болгарию, где пытается усилить влияние на информационное пространство накануне парламентских выборов, которые также состоятся в апреле.

Он отметил, что Балканы и Черноморский регион остаются одним из ключевых направлений информационной активности России, однако результаты последних избирательных кампаний свидетельствуют об ограниченной эффективности этих усилий в странах ЕС.