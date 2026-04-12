Результати виборів в Угорщині свідчать про обмежений вплив російської пропаганди / © Associated Press

Реклама

Результати парламентських виборів в Угорщині стали свідченням того, що Росія не виграє інформаційну війну ні в Європі, ні проти України.

Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко в публікації у Telegram-каналі.

За його словами, попри багаторічні спроби Кремля впливати на інформаційний простір та значні фінансові витрати, очікуваного результату Москва не досягла.

Реклама

«Це чергова відповідь усім, хто говорить, що Росія виграє інформаційну війну. Вона її не виграє — а програє як проти України, так і проти Європи», — наголосив Коваленко.

Він також підкреслив, що Росія витрачає мільярди доларів щороку на інформаційний вплив, і такі кампанії тривають ще з початку 2000-х років.

На його думку, результати виборів демонструють обмеженість ефективності цих зусиль навіть у країнах ЄС, де російський вплив традиційно вважався відчутним.

Коваленко додав, що ситуація підтверджує: попри значні ресурси, інформаційна стратегія Кремля не дає бажаного результату на європейському напрямку.

Реклама

Росія зазнає поразку за поразкою в Європі

Впродовж останнього року Росія зазнала низки політичних і репутаційних поразок у країнах Східної Європи, зокрема в Румунії, Молдові та Угорщині.

Водночас, за оцінкою Коваленка, Кремль наразі переорієнтував зусилля на Болгарію, де намагається посилити вплив на інформаційний простір напередодні парламентських виборів, які також відбудуться у квітні.

Він відзначив, що Балкани та Чорноморський регіон залишаються одним із ключових напрямків інформаційної активності Росії, однак результати останніх виборчих кампаній свідчать про обмежену ефективність цих зусиль у країнах ЄС.