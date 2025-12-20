86-летнего мужчину оштрафовали на 14 135 гривен: он выплюнул попавший в рот листок

Листья / © unsplash.com

Реклама

В Англии 86-летнего мужчину оштрафовали на 250 фунтов стерлингов (около 335 долларов, 14 135 гривен) за засорение после того, как он выплюнул листок, случайно залетевший ему в рот.

Инцидент произошел в туристическом городке Скегнесс на восточном побережье страны, пишет BBC.

Рой Марш рассказал, что остановился передохнуть во время прогулки по парковке, когда сильный порыв ветра занес ему в рот большие листья камыша. Мужчина инстинктивно выплюнул его на землю и уже собирался идти дальше, когда к нему подошли двое стражей порядка.

Реклама

По словам Марша, они обвинили его в том, что он плюнул на землю и нарушил правила благоустройства. Озадаченный пенсионер попытался объяснить ситуацию, однако понял, что правоохранители не воспринимают это как шутку. В результате ему выписали штраф на полную сумму.

"Это было совершенно ненужно и неадекватно", - прокомментировал Марш, добавив, что после апелляции ожидал уменьшения штрафа до 150 фунтов, однако вынужден был оплатить все 250 фунтов.

Советник графства Линкольншир Адриан Финдли назвал этот случай примером слишком жесткого подхода к контролю за соблюдением правил в курортном городе, который в значительной степени зависит от туристов.

По его словам, подобные штрафы могут отпугнуть отдыхающих. Финдли подчеркнул, что правоохранители должны проявлять благоразумие и отличать умышленное засорение от очевидной случайности, особенно когда речь идет о пожилых людях.

Реклама

В то же время, Совет округа Ист-Линди заявил, что правоохранители подходят только к лицам, которых непосредственно видели во время совершения экологических правонарушений. Там также заверили, что патрулирование не направлено против конкретных групп населения и не носит дискриминационный характер.

Подобные случаи в стране не единичны. Так, в октябре женщину в Лондоне оштрафовали на 150 фунтов после того, как она вылила немного кофе в ливневую канализацию перед поездкой на автобусе. Она призналась, что была в шоке, когда к ней сразу подбежали правоохранители и выписали штраф.

Напомним, как через новогоднюю елку можно оказаться за решеткой.