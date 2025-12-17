Сокровище за $11: покупка в секонд-хенде принесла женщине тысячи долларов

Копилка / © скриншот с видео

Покупка в благотворительном магазине Goodwill в США неожиданно обернулась настоящим сюрпризом для местной жительницы. Внутри старой копилки, приобретенной менее чем за 11 долларов, женщина нашла более двух тысяч долларов наличными.

О находке рассказала пользовательница TikTok Катрина, которая ведет блог под ником Miles8Katrina.

По ее словам, во время обычного похода в магазин она обратила внимание на винтажную копилку в форме поросенка с ярким 3D-дизайном. Предмет казался странным и даже отталкивал других покупателей, которые называли его «ужасным», однако именно этот вид и заинтересовал женщину.

Копилка стоила 10,99 доллара — около 463 гривен. Уже дома Катрина решила ее открыть и обнаружила внутри 2028 долларов наличными — это более 85 тысяч гривен. Деньги были аккуратно разложены в восьми связанных пластиковых пакетах. Среди купюр попались старые банкноты номиналом 100 долларов, а также несколько двадцатидолларовых, перетянутых резинками.

Женщина призналась, что часто находит на барахолках странные вещи, но такая сумма денег ей попалась впервые. После находки она решила не продавать копилку и оставить ее себе.

Видео быстро набрало популярность в соцсетях. В комментариях пользователи активно обсуждали ситуацию и преимущественно поддерживали Катрину, призывая не возвращать находку. Некоторые отметили, что ответственность за проверку вещей лежит на магазине, а другие предположили, что при желании деньги можно передать на благотворительность.

