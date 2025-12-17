Скарб за $11: покупка в секонд-генді принесла жінці тисячі доларів

Скарбничка / © скриншот з відео

Покупка в благодійному магазині Goodwill у США несподівано обернулася справжнім сюрпризом для місцевої мешканки. Усередині старої скарбнички, придбаної менш ніж за 11 доларів, жінка знайшла понад дві тисячі доларів готівкою.

Про знахідку розповіла користувачка TikTok Катріна, яка веде блог під ніком Miles8Katrina.

За її словами, під час звичайного походу до магазину вона звернула увагу на вінтажну скарбничку у формі поросяти з яскравим 3D-дизайном. Предмет здавався дивним і навіть відштовхував інших покупців, які називали його «жахливим», однак саме цей вигляд і зацікавив жінку.

Скарбничка коштувала 10,99 долара — близько 463 гривень. Уже вдома Катріна вирішила її відкрити й виявила всередині 2028 доларів готівкою — це понад 85 тисяч гривень. Гроші були акуратно розкладені у восьми зв’язаних пластикових пакетах. Серед купюр трапилися старі банкноти номіналом 100 доларів, а також кілька двадцятидоларових, перетягнутих гумками.

Жінка зізналася, що часто знаходить на барахолках дивні речі, але така сума грошей їй трапилася вперше. Після знахідки вона вирішила не продавати скарбничку й залишити її собі.

Відео швидко набрало популярності в соцмережах. У коментарях користувачі активно обговорювали ситуацію та переважно підтримували Катріну, закликаючи не повертати знахідку. Дехто зазначив, що відповідальність за перевірку речей лежить на магазині, а інші припустили, що за бажання гроші можна передати на благодійність.

