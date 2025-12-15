Россия готовит новый массированный удар по Украине: Жданов предупредил и назвал вероятную дату

Олег Жданов / © ТСН

Реклама

Российская армия совершила самую массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Одесской области с начала полномасштабной войны. В результате удара в Одессе произошел масштабный блекаут — без электроэнергии, воды, тепла и связи осталась почти вся Одесса, сотни тысяч человек. Полное восстановление электроснабжения и коммунальных услуг может занять еженедельно.

Зачем Россия нанесла такой мощный удар по региону, по каким объектам целился враг, существует ли угроза активизации российских сил в Приднестровском регионе Молдовы и когда ждать следующего ракетного удара — об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Россия сменила тактику массированных ударов

Военный эксперт Олег Жданов пояснил, что самый массированный удар по Одессе — это следствие смены тактики российской армии. По его словам, РФ отказывается от равномерных атак по всей территории Украины и концентрирует огневые средства на отдельных регионах, чтобы перегрузить украинскую противовоздушную оборону.

Реклама

Именно такая концентрация и стала ключевой военной особенностью атаки на Одесщину.

«Россия сменила тактику — теперь они берут отдельный район и наносят туда массовый удар. Когда они разрушают силы по всей территории Украины, у нас есть возможность более эффективно отражаться. А когда идет сосредоточение на отдельные районы, им удается перегружать нашу ПВО, которая не столь развита, как нам хотелось бы и как необходимо для обеспечения должного уровня безопасности», — отметил Жданов.

Почему удар по Одессе привел к таким тяжелым последствиям

Эксперт подчеркнул, что противовоздушная оборона в Одессе была перегружена количеством средств поражения. Это и привело к масштабным последствиям для энергетической системы региона.

«В Одессе ПВО, возможно, несколько слабее, чем, например, в Киеве. Количество огневых средств было примерно таким же, как на удар по столице, поэтому одесская ПВО не выдержала такой нагрузки. Было поражено более десяти подстанций, что фактически повлекло за собой блекаут в Одесской области», — пояснил он.

Реклама

Россия усиливает давление на Украину

Кроме военной, Жданов выделяет и политическую составляющую массированного удара. По его словам, Россия пытается усилить давление на Украину на фоне переговоров, эскалируя ситуацию как на фронте, так и в тылу, в том числе из-за ударов по критической инфраструктуре.

«России сейчас нужно давление, потому что продолжаются переговоры. Как можно давить? Из-за эскалации обстановки. Они ее и эскалируют», — отметил эксперт.

Одесская область для РФ является одной из ключевых целей, ведь именно здесь сосредоточены главные морские ворота Украины и самые большие объемы товарооборота. Кроме того, атака может быть, с точки зрения окупантов, «ответом» на удары Украины по танкерам так называемого теневого флота России, считает эксперт.

«Одесская область — это наши основные морские ворота на сегодняшний день. Наибольший товарооборот идет через порты Черноморск, Южный и Одесса. Если мы им не разрешаем судоходство и торговлю, то они стараются максимально усложнить или остановить ее и для нас. Для России закон не писан», — сказал Жданов.

Реклама

РФ активизируется в Приднестровье: есть ли угроза для Одессы

Еще одним элементом политического давления эксперт называет фактор Приднестровья, однако считает эту угрозу преувеличенной. По его словам, имеющийся там российский контингент не имеет достаточного потенциала для реальной военной эскалации против Украины.

«Приднестровье — это, на мой взгляд, меньше всего из этих зол. Там меньше трех тысяч военных, большинство из которых уже имеют местную прописку, потому что система ротации там очень затруднена. Мобилизационный резерв оценивается максимум в 12 тысяч, и мы видели в 2022 году, что во время попыток мобилизации люди массово ехали не в военкоматы, а в сторону Молдовы и румынской границы», — отметил эксперт.

Даже склады боеприпасов в Колбасной, часто упоминаемые в контексте угроз, Жданов не считает серьезным фактором опасности. Он отмечает, что эти запасы устарели и не имеют надлежащей промышленной базы для восстановления.

«Эти артиллерийские склады лежат еще с советских времен, когда в Кишиневе была ставка юго-западного направления. Я очень сомневаюсь, что качество этого вооружения без промышленной базы для восстановления артсистем, БТРов и танков представляет нам реальную угрозу», — пояснил Жданов.

Реклама

В то же время эксперт не исключает, что Россия может использовать Приднестровье для демонстративных действий по запугиванию Украины и Европы.

«Погреметь оружием, погонять несколько танков или БТР по территории Приднестровья они вполне могут и даже способны это спланировать», — добавил он.

РФ готовит новый массированный удар по Украине

Говоря о возможных последующих ударах, Жданов подчеркнул, что Россия до сих пор имеет значительный арсенал ракет и дронов разного базирования, а массированные атаки могут происходить в несколько волн.

«У РФ хватает и ракет морского, сухопутного и воздушного базирования, и дронов, чтобы совершать 400–500 пусков за одну ночь. Они могут разбивать массированный удар на две части — сначала одни типы ракет и дроны, потом другие», — отметил эксперт.

Реклама

По словам Жданова, привязывать возможное время новых атак следует к ходу международных переговоров, однако угроза остается высокой.

«Если договорятся, возможно, удара не будет в ближайшее время. Если нет, то вполне вероятно ожидать в ближайшие дни удар по любому региону — столице или западным областям», — подытожил он.