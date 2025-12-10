Когда может закончиться война в Украине: Жданов удивил прогнозом

Военный эксперт Олег Жданов / © ТСН

Украина и Россия сейчас находятся ближе всего к заключению мирного соглашения за все время от начала полномасштабного вторжения. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб. По его словам, переговоры уже сформировали три отдельных документа.

Что известно о мирном соглашении, чего ждать от войны в ближайшее время и может ли наступить мир после Нового года — об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Что известно о мирном соглашении

Финляндия заявила о рекордном сближении позиций Украины и России относительно возможного мирного урегулирования. По словам президента Финляндии Александра Стубба, стороны находятся на наиболее близком от начала полномасштабной войны расстоянии к заключению потенциального мирного соглашения.

Об этом он сообщил во время выступления в Хельсинки, передает Bloomberg.

Стубб рассказал, что сейчас параллельно готовятся три ключевых документа, формирующих основу потенциального мирного урегулирования:

Рамочный проект мирного соглашения — в настоящее время содержит 20 пунктов. Именно его обсуждали 9 декабря европейские лидеры.

Гарантии безопасности для Украины — этот трек прорабатывают представители администрации президента США Дональда Трампа, украинские чиновники и европейские партнеры.

Документ о восстановлении Украины — определяет механизмы послевоенного восстановления и оказания экономической поддержки.

По словам Стубба, первая версия рамочного соглашения включала 28 пунктов. Однако часть предложений, касающихся архитектуры европейской безопасности, Финляндия назвала «совершенно неприемлемыми». Именно поэтому документ сократили до 20 пунктов.

Президент Финляндии подчеркнул, что обновленный формат переговоров стал более сбалансированным и приемлемым для всех участников процесса.

«Мы довольно близко», — резюмировал Стубб, выразив удовлетворение достигнутым прогрессом.

Посол США в НАТО Мэттью Уитакер во время выступления 6 декабря на Doha Forum-2025 в Катаре также прокомментировал американские мирные инициативы по Украине и деятельность переговорной группы.

«Мы ближе к миру, чем когда-либо. Как сказал президент Трамп, это сложная ситуация, чтобы дойти до нужного места, и в конце концов эта война должна закончиться», — отметил дипломат.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что есть три отдельных стратегических документа об окончании войны и гарантиях безопасности, которые обсуждаются с международными партнерами.

Наступит ли мир в ближайшее время

Несмотря на оптимистичные сигналы со стороны европейских лидеров, украинские военные аналитики оценивают ситуацию более сдержанно. Военный эксперт Олег Жданов отмечает, что рассчитывать на скорое завершение войны на данный момент не стоит.

По его словам, в ближайшее время Украину вряд ли ждут кардинальные изменения на фронте или прорывы в переговорах.

«Продолжаем воевать, как воевали. Надо продолжать дипломатическую работу по оказанию помощи в любом виде — финансовом, экономическом, политическом и, самое главное, военном», — отметил Жданов.

Эксперт подчеркивает, что стабильная и масштабная поддержка партнеров остается ключевым условием усиления обороны Украины и дальнейшего давления на Россию.

«Кстати, очень странно, господин Стубб называет документ "мирное соглашение в 20 пунктов" и при этом не подчеркивает, а какой же второй и третий документ, где они и как они называются. Его слова не стыкуются никак ни с Путиным, ни с Трампом, потому что они рассматривают документ в 28 пунктов. Даже здесь разногласия. Где здесь точки пересечения, где здесь какие-то возможные контакты? Я не вижу ни одной», — говорит Олег Жданов.

Несмотря на пессимистические прогнозы по скорому завершению войны, Жданов отмечает, что российская армия постепенно истощается. По его словам, признаки этого уже заметны прямо на поле боя. Эксперт убежден, что в окружении Владимира Путина есть люди, осознающие реальное положение дел, однако сам российский диктатор, по его мнению, не согласится на предложенный 20-пунктный план.

«Почему? Потому что для него это проигрыш. Ему очень нужна оперативная пауза. Я не знаю, понимает ли он или не понимает это. Потому что надо доукомплектовать и техникой, и особенно личным составом вооруженные силы России. Иначе они начнут проседать на поле боя. Что мы и сейчас уже чувствуем, и наши военные об этом говорят», — говорит военный эксперт.

Вместе с тем, даже оперативная пауза, по словам эксперта, нуждается в политических уступках, на которые Кремль не готов:

«Потому что для него это будет проигрыш, и его политическая карьера просто полетит вниз. Поэтому он требует полного подписания документа на условиях Российской Федерации».

Жданов также прокомментировал последние заявления Дональда Трампа. По словам эксперта, президент США демонстрирует, что ему в целом безразличны детали соглашения — главное, чтобы боевые действия прекратились. В то же время, по мнению Жданова, у Трампа есть свои причины спешить:

«Кстати, он почему торопится — по двум причинам. Во-первых, до 1 января истекает срок подачи кандидатов на Нобелевскую премию мира. И вторая причина, я так понимаю, что Путин поставил жесткий дедлайн — если Трамп до 1 января ему не подарит прекращение огня, то он может начать объявлять какой-то компромат на Трампа», — отметил Жданов, объясняя политический контекст переговоров.

Он также добавил, что в ситуации играет роль и внутренняя политика США. По словам эксперта, Трамп «рассчитывает на принцип, что победителей не судят», и в случае подписания соглашения до Новому года сможет защищаться от критики, заявляя: «Смотрите, я остановил самую кровавую войну после Второй мировой».

Как отметил Жданов, отсутствие соглашения до 1 января может стать серьезной проблемой для Трампа, ведь именно в этот день традиционно стартует предвыборная кампания промежуточных выборов в США. Они потенциально способны изменить состав Сената и Палаты представителей, а Конгресс может получить демократическое большинство. Эксперт подчеркнул, что в таком случае политическое давление на Трампа резко возрастет.

«Если у него этого соглашения не будет, то так традиционно сложилось в США, что с 1 января начинается предвыборная кампания промежуточных выборов, которые, как правило, меняют состав Сената. Две трети Сената переизбирается, и почти половина Палаты представителей. Конгресс может стать демократическим. Вероятность этого огромна. И они начинают уже доставать грязное белье. Трамп это знает. И его просто начнут рвать на куски, задавая ему самые неудобные вопросы. Вот поэтому и истерика в Белом доме, истерика в Москве. Но при этом есть другая сторона медали, особенно в Российской Федерации», — говорит Олег Жданов.

Чего ждать от войны после Нового года

Жданов отмечает, что после Нового года не следует ожидать резких перемен на фронте. В то же время, он подчеркивает, что одной из ключевых внутренних задач Украины остается реформа Вооруженных сил.

«О чем сейчас начали снова говорить? Что вспомнили, точнее, когда случился у нас "Миндичгейт". Вспомнили о том, что реформу Вооруженных сил так и не сделали. Обещания, которые давал Сырский, когда его назначали на эту должность — они где-то канули в лету. Поэтому надо начинать с высшего руководства ЗСУ — реформировать и выстраивать новую вертикаль управления. Продвигать новых командиров, вводить новые методики. А то у нас там огромная проблема. І защищать страну», — говорит Олег Жданов.

Отдельно эксперт прокомментировал заявления Дональда Трампа по поводу необходимости проведения президентских выборов в Украине. По словам Жданова, Трамп делает акцент на выборах, потому что сам процесс заставляет страну временно прекратить огонь, что отвечает интересам России.

«Это очередная уловка со стороны Трампа, чтобы остановить боевые действия и особенно ограничить нас. Плюс — это же прихоть Путина. Путин сказал, что Зеленский может согласовывать все что угодно, но подписывать должны новые украинские власти».

Эксперт отметил, что позиция украинского президента в этом вопросе была четкой. Владимир Зеленский заявил, что выборы возможны, но только при условии гарантированной безопасности, которую он определил как отдельный закон, ратифицированный Конгрессом США.

«Он сказал — да нет вопросов, давайте выборы, но выборы должны проводиться в условиях гарантированной безопасности. Гарантированную безопасность Зеленский очертил, как отдельный закон, который будет ратифицирован Конгрессом Соединенных Штатов. Чтобы не было так, что или Трамп, или следующий президент скажет — да зачем, сегодня хочу выполнять, завтра не хочу выполнять. А когда это будет ратифицировано Конгрессом США, это будет обязательно к исполнению любым президентом США», — объясняет Олег Жданов.

В то же время, по словам Жданова, Трамп не способен обеспечить такие гарантии и никогда не пойдет на то, чтобы Конгресс взял на себя ответственность за безопасность во время предвыборной кампании в Украине. Именно поэтому он расценивает заявления американского лидера как «одну из манипуляций Трампа с целью давления на нашу страну», где виновником ситуации пытаются сделать украинского президента.

«Трамп этого не может гарантировать. И он никогда не пойдет на такие гарантии, чтобы Конгресс проголосовал за то, что США ручаются за безопасность во время предвыборной кампании. Так что это, опять же, одна из манипуляций Трампа с целью давления на нашу страну. Кто виноват? Виноват Зеленский», — говорит Олег Жданов.