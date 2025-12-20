86-річного чоловіка оштрафували на 14 135 гривень: він виплюнув листок, що потрапив до рота

Листя / © unsplash.com

В Англії 86-річного чоловіка оштрафували на 250 фунтів стерлінгів (близько 335 доларів, 14 135 гривень) за засмічення після того, як він виплюнув листок, який випадково залетів йому до рота.

Інцидент стався у туристичному містечку Скегнесс на східному узбережжі країни, пише BBC.

Рой Марш розповів, що зупинився перепочити під час прогулянки парковкою, коли сильний порив вітру заніс йому до рота велике листя очерету. Чоловік інстинктивно виплюнув його на землю і вже збирався йти далі, коли до нього підійшли двоє правоохоронців.

За словами Марша, вони звинуватили його в тому, що він плюнув на землю та порушив правила благоустрою. Збентежений пенсіонер спробував пояснити ситуацію, однак зрозумів, що правоохоронці не сприймають це як жарт. У результаті, йому виписали штраф на повну суму.

«Це було абсолютно непотрібно і неадекватно», — прокоментував Марш, додавши, що після апеляції очікував зменшення штрафу до 150 фунтів, однак змушений був сплатити всі 250.

Радник графства Лінкольншир Адріан Фіндлі назвав цей випадок прикладом надто жорсткого підходу до контролю за дотриманням правил у курортному місті, яке значною мірою залежить від туристів.

За його словами, подібні штрафи можуть відлякати відпочивальників. Фіндлі наголосив, що правоохоронці повинні проявляти розсудливість і відрізняти навмисне засмічення від очевидної випадковості, особливо коли йдеться про літніх людей.

Водночас Рада округу Іст-Лінді заявила, що правоохоронці підходять лише до осіб, яких безпосередньо бачили під час скоєння екологічних правопорушень. Там також запевнили, що патрулювання не спрямоване проти конкретних груп населення і не має дискримінаційного характеру.

Подібні випадки в країні не є поодинокими. Так, у жовтні жінку в Лондоні оштрафували на 150 фунтів після того, як вона вилила трохи кави в зливову каналізацію перед поїздкою автобусом. Вона зізналася, що була шокована, коли до неї одразу підбігли правоохоронці та виписали штраф.

