У Польщі напали на українку з дитиною: подробиці інциденту (відео)

Прапор Польщі

У польському місті Лодзь стався інцидент за участю громадянки України, яка перебувала в парку з маленькою дитиною у дитячому візку. За інформацією Центру моніторингу расистських і ксенофобських проявів (Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych), на жінку напала агресивно налаштована жінка.

Про це пише inPoland.

За попередніми даними, конфлікт виник після того, як українка зробила зауваження власниці собаки з проханням прибрати екскременти за твариною. Ситуація загострилася після того, як нападниця дізналася про національність жінки.

Як зазначають правозахисники, після цього нападниця почала поводитися агресивно, застосувала фізичну силу та висловлювала расистські погрози. Інцидент стався в одному з громадських парків Лодзі та був зафіксований на відео.

У Центрі моніторингу расистських і ксенофобських проявів наголошують, що дії жінки можуть мати ознаки злочину, вчиненого з мотивів національної ненависті.

Організація повідомила, що підготує та передасть відповідні матеріали до прокуратури. За попередньою правовою оцінкою, інцидент може бути кваліфікований за статтею 119 Кримінального кодексу Польщі, яка передбачає відповідальність за насильство або погрози на ґрунті національної, етнічної чи расової ненависті.

У разі підтвердження ксенофобського мотиву нападниці може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком до п’яти років.

Також Центр моніторингу звернувся до громадськості з проханням допомогти встановити особу жінки, зафіксованої на відеозаписі інциденту. Усіх, хто впізнає нападницю або був свідком події, просять звернутися до організації чи правоохоронних органів.

Дата публікації 10:04, 18.12.25

Нагадаємо, у польському місті Познань також стався напад на громадянина України в громадському транспорті. За даними польських медіа, агресія розпочалася в трамваї після того, як нападники почули українську мову. Двоє чоловіків спочатку словесно провокували пасажира, а згодом повалили його на підлогу та побили ногами; травм зазнала і жінка, яка була разом із ним.

Свідки повідомляли про погрози з боку нападників, зокрема російською мовою. Поліція затримала двох 27-річних чоловіків, яких підозрюють у злочині на ґрунті дискримінації. Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.