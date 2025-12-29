На британское побережье вымыло сотни пар старинной обуви: что произошло (фото)

437 пар старинной обуви нашли на побережье Уэльса

В Уэльсе во время экологического проекта «Академии Бич» археологи и волонтеры обнаружили 437 единиц старинной обуви. Находку достали из песчаных и скальных отложений побережья Гламорган.

Об этом пишет Т4.

Пляжи вблизи Огмора и Ллантвит Мейджор стали эпицентром находок: там обнаружили мужскую и детскую обувь, застрявшую в ущельях из-за многолетнего воздействия моря. Ученые предполагают, что эти вещи принадлежат к грузу итальянского торгового судна «Фролик», которое потерпело крушение у этих берегов в XIX веке.

Обувь, которую находят на побережье, принадлежала к грузу корабля, затонувшего 150 лет назад после столкновения со скалой Таскер-Рок. Артефакты долгое время «прятались» в дельте реки, а сейчас вымываются на поверхность из-за непогоды. Большинство экземпляров — это миниатюрная детская обувь, характерная для позапрошлого века.

Другая гипотеза основывается на промышленном прошлом региона Бридженд. В середине прошлого века город был мощным центром сапожного дела, выпуская еженедельно более 50 тысяч пар обуви. Считается, что старые или испорченные изделия массово сбрасывали в реку возле Портобелло. Такая практика утилизации объясняет, почему в прибрежных отложениях находят обувь разных эпох и в разном состоянии — от почти новой до сильно изношенной.

«Несмотря на историческую ценность находок, проект восстановления прибрежных зон подчеркивает критическую проблему загрязнения мирового океана антропогенным мусором. Обувь составляет лишь малую часть из более 12 000 объектов морского мусора, изъятых с побережья во время 15 рабочих сессий», — отмечает издание.

Эта находка имеет большое значение для науки, ведь позволяет изучить процессы консервации кожи XIX века в бескислородной морской среде. Пока ученые анализируют, как органика хранилась десятилетиями под песком, волонтеры готовятся к новым экспедициям. Очевидно, что обнаруженные артефакты — это лишь верхушка огромного массива устаревших отходов, которые годами накапливались в экосистеме Уэльса.

