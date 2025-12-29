На британське узбережжя вимило сотні пар старовинного взуття: що сталося (фото)

437 пар старовинного взуття знайшли на узбережжі Уельсу / © Т4

У Вельсі під час екологічного проєкту «Академії Біч» археологи та волонтери виявили 437 одиниць старовинного взуття. Знахідку дістали з піщаних та скельних відкладень узбережжя Гламорган.

Про це пише Т4.

Пляжі поблизу Огмора та Ллантвіт Мейджор стали епіцентром знахідок: там виявили чоловіче й дитяче взуття, що застрягло в ущелинах через багаторічний вплив моря. Науковці припускають, що ці речі належать до вантажу італійського торгового судна «Фролік», яке зазнало аварії біля цих берегів у XIX столітті.

© Т4

Взуття, яке знаходять на узбережжі, належало до вантажу корабля, що затонув 150 років тому після зіткнення зі скелею Таскер-Рок. Артефакти довгий час «ховалися» у дельті річки, а нині вимиваються на поверхню через негоду. Більшість екземплярів — це мініатюрне дитяче взуття, характерне для позаминулого століття.

Інша гіпотеза ґрунтується на промисловому минулому регіону Брідженд. У середині минулого століття місто було потужним центром шевства, випускаючи щотижня понад 50 тисяч пар взуття. Вважається, що старі або зіпсовані вироби масово скидали в річку біля Портобелло. Така практика утилізації пояснює, чому в прибережних відкладеннях знаходять взуття різних епох та в різному стані — від майже нового до сильно зношеного.

«Попри історичну цінність знахідок, проєкт відновлення прибережних зон підкреслює критичну проблему забруднення світового океану антропогенним сміттям. Взуття становить лише малу частину з понад 12 000 об’єктів морського сміття, вилучених з узбережжя під час 15 робочих сесій», — зазначає видання.

Ця знахідка має велике значення для науки, адже дозволяє вивчити процеси консервації шкіри XIX століття у безкисневому морському середовищі. Поки науковці аналізують, як органіка зберігалася десятиліттями під піском, волонтери готуються до нових експедицій. Очевидно, що виявлені артефакти — це лише верхівка величезного масиву застарілих відходів, які роками накопичувалися в екосистемі Вельсу.

