На британське узбережжя вимило сотні пар старовинного взуття: що сталося (фото)
На узбережжі Уельсу виявили сотні одиниць старовинного взуття, яке могло затонути разом з кораблем 150 років тому.
У Вельсі під час екологічного проєкту «Академії Біч» археологи та волонтери виявили 437 одиниць старовинного взуття. Знахідку дістали з піщаних та скельних відкладень узбережжя Гламорган.
Про це пише Т4.
Пляжі поблизу Огмора та Ллантвіт Мейджор стали епіцентром знахідок: там виявили чоловіче й дитяче взуття, що застрягло в ущелинах через багаторічний вплив моря. Науковці припускають, що ці речі належать до вантажу італійського торгового судна «Фролік», яке зазнало аварії біля цих берегів у XIX столітті.
Взуття, яке знаходять на узбережжі, належало до вантажу корабля, що затонув 150 років тому після зіткнення зі скелею Таскер-Рок. Артефакти довгий час «ховалися» у дельті річки, а нині вимиваються на поверхню через негоду. Більшість екземплярів — це мініатюрне дитяче взуття, характерне для позаминулого століття.
Інша гіпотеза ґрунтується на промисловому минулому регіону Брідженд. У середині минулого століття місто було потужним центром шевства, випускаючи щотижня понад 50 тисяч пар взуття. Вважається, що старі або зіпсовані вироби масово скидали в річку біля Портобелло. Така практика утилізації пояснює, чому в прибережних відкладеннях знаходять взуття різних епох та в різному стані — від майже нового до сильно зношеного.
На британське узбережжя вимило сотні пар старовинного взуття (2 фото)
«Попри історичну цінність знахідок, проєкт відновлення прибережних зон підкреслює критичну проблему забруднення світового океану антропогенним сміттям. Взуття становить лише малу частину з понад 12 000 об’єктів морського сміття, вилучених з узбережжя під час 15 робочих сесій», — зазначає видання.
Ця знахідка має велике значення для науки, адже дозволяє вивчити процеси консервації шкіри XIX століття у безкисневому морському середовищі. Поки науковці аналізують, як органіка зберігалася десятиліттями під піском, волонтери готуються до нових експедицій. Очевидно, що виявлені артефакти — це лише верхівка величезного масиву застарілих відходів, які роками накопичувалися в екосистемі Вельсу.
