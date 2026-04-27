Существуют ли на самом деле призраки: ученые шокировали новым открытием

Ученые объяснили, существуют ли призраки

Реклама

Новое исследование ученых утверждает, что паранормальные явления можно объяснить инфразвуковыми колебаниями в старых трубах.

Инфразвук — это звук очень низкой частоты, который может распространяться из старых зданий.

Об этом пишет dailymail.com.

Реклама

Хотя люди обычно не могут слышать инфразвук, даже кратковременный контакт с ним может изменить настроение и повысить уровень кортизола, как утверждают исследователи из Университета МакЮэна в Эдмонтоне, Альберта.

Профессор Родни Шмальц, главный автор исследования, отметил: «Представьте, что вы посещаете здание, которое, как считается, является призраком. Ваше настроение меняется, вы чувствуете волнение, но не видите и не слышите ничего необычного. В старом здании есть большая вероятность наличия инфразвука, особенно в подвалах, где старые трубы и вентиляционные системы создают низкочастотные вибрации. Если вам сказали, что в здании живут призраки, вы могли бы связать это волнение с чем-то сверхъестественным. На самом же деле вы, возможно, просто подверглись воздействию инфразвука».

В течение многих лет ученые предлагали разнообразные объяснения «паранормальных явлений», включая электрические неисправности и галлюцинации.

В своем новом исследовании команда поставила себе цель выяснить, действительно ли виной всему может быть инфразвук.

Реклама

«Инфразвук является повсеместным в повседневной среде, появляясь вблизи вентиляционных систем, дорожного движения и промышленного оборудования», — сказал профессор Шмальц.

Чтобы разобраться в этом, команда привлекла 36 участников, которые предоставили образцы слюны, а затем были приглашены посидеть наедине в комнате, слушая либо успокаивающую, либо тревожную музыку.

Для половины участников скрытые сабвуферы воспроизводили инфразвук на частоте 18 Гц.

После прослушивания музыки участников попросили рассказать о своих ощущениях, оценить музыку с эмоциональной точки зрения и сообщить, считают ли они, что инфразвук звучал.

Реклама

Результаты показали, что уровень кортизола в слюне участников был выше, если они слушали инфразвук.

Эти участники также сообщали, что чувствовали себя более раздражительными и менее заинтересованными, а также считали, что музыка звучала грустнее.

«Повышенная раздражительность и более высокий уровень кортизола, естественно, связаны между собой, поскольку когда люди испытывают большую раздражительность или стресс, уровень кортизола, как правило, повышается в рамках нормальной реакции организма на стресс», — отметил Кейл Скаттерти, соавтор исследования.

Результаты также показали, что участники не могли определить, слушают ли они инфразвук.

Реклама

Профессор Шмальц отметил: «Это исследование свидетельствует о том, что организм может реагировать на инфразвук даже тогда, когда мы не можем его сознательно услышать».

Сейчас исследователи надеются проверить другие частоты и продолжительность воздействия, чтобы понять их влияние.

Напомним, гости «отеля с привидениями» сбежали после того, как просмотрели камеры наблюдения