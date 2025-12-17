Забудьте о "утренике": как правильно называть детские праздники на украинском языке

Украинский язык / © Freepik

В школьной и садовой жизни тематические мероприятия всегда занимают особое место. Однако в украинском быту до сих пор крепко держится название, являющееся прямым наследием советских времен — слово «утреник». Филологи отмечают: этот термин не имеет никакого отношения к украинскому языку и культуре.

Об этом говорится в блоге Рами Аль Шаера.

Главная проблема состоит в том, что слово «утреник» происходит от русского «утро». В украинском языке такого слова не существует, ведь мы используем название утро.

Кроме того, этот термин не отражает сущности праздника, а лишь формально указывает на время его проведения. Удельная украинская морфология не предполагает создания подобных конструкций, поэтому специалисты советуют оставить этот суржик в прошлом.

Благозвучные украинские соответствия

Для того, чтобы язык в образовании был чистым и современным, следует использовать аутентичные украинские заменители. Они не только грамматически правильны, но и лучше передают атмосферу детской радости:

Ранограй — поэтическое название для утренних детских развлечений.

Утро — лаконичное сочетание понятий праздника и утра.

Утренник — логический заменитель, образованный от слова «утром».

Ранковичок — нежное название для мероприятий в самых молодых группах садиков.

Прочь «мероприятия»: как называть события правильно

Кроме «утреника» часто можно услышать кальку «мероприятие», которая также является языковым мусором. В зависимости от формата и настроения детского события украинский язык предлагает множество вариантов.

Если речь идет о праздничной части, прекрасно подойдут слова действо, импреза или феерия. Если же мероприятие носит менее официальный характер, следует использовать названия вечеринка, гулянье или просто событие.

Напомним, слово «капюшон», которое часто используют украинцы для обозначения части верхней одежды, имеет французское происхождение. В то же время, в украинском языке существуют удельные и благозвучные соответствия, в частности «пол» и «каптур», зафиксированные в Словаре украинского языка и употребляемые еще в классической литературе.

Кроме этого, языковеды обращают внимание на малоупотребительные диалектизмы — затула, коба и кобка, которые также могут служить альтернативами иноязычному слову и обогащать украинский словарный запас.