Женщина бросила семью с детьми ради тайной жизни: что она сказала спустя 20 лет

Мишель Лин Хандли Смит / © Facebook

Реклама

В США мать троих детей Мишель Смит в 2001 году ушла за рождественскими подарками и не вернулась домой. Через 24 года правоохранители разыскали женщину живой и узнали потрясающую правду о ее исчезновении.

Об этом сообщает Mirror.

Мишель Лин Хандли Смит исчезла из своего дома в Идене в декабре 2001 года, сказав близким, что идет за рождественскими покупками. С тех пор ее родные годами пытались выяснить, что произошло.

Реклама

Женщина, пропавшая более двух десятилетий назад, после своего обнаружения объяснила причину побега — выяснилось, что все это время она жила двойной тайной жизнью.

Исчезновение женщины

Мишель было 38 лет, когда она ушла из дома, сообщив семье, что ненадолго отлучится за покупками к праздникам. Ее исчезновение повлекло масштабные поиски: к операциям подключились различные службы, которые потратили множество человеко-часов, проверяя различные версии.

В тогдашних ориентировках отмечалось, что Мишель следует считать «находящейся в опасности», и что она «не ушла бы от своих детей по собственному желанию».

И только на прошлой неделе полиция сообщила, что женщину нашли «живой и здоровой» — это произошло после подсказки, полученной через 24 года.

Реклама

Женщина назвала причину своего исчезновения

По данным правоохранителей, женщина рассказала истинную причину своего исчезновения.

«Скажу лишь, что не было никаких признаков преступления, связанного с ее исчезновением. Она сказала, что ушла… из-за длительных семейных проблем на тот момент», — заявил шериф округа Рокингем Сэм Пейдж, не уточнив деталей.

Семью Мишель уже проинформировали, что она жива.

Реакция родных на то, что женщина жива

Ее дочь Аманда написала в соцсетях на выходных, что «последние несколько дней… стали настоящим вихрем эмоций».

Реклама

«Относительно моих мыслей и чувств к маме… я в восторге, я зла, я разбита, меня бросает из крайности в крайность. Будут ли у меня снова отношения с мамой? Честно — не знаю. Первая реакция — да, безусловно, но потом я думаю обо всей боли… Но в то же время моя мама только человек, как и все мы. Когда мама была частью моей повседневной жизни, она дарила мне любовь и связь, которые я никогда не забуду. Конечно, были споры между мамой и дочкой, но сейчас я помню только наши улыбки, счастливые моменты вместе и любовь, которую я чувствовала!» — говорится в заметке Аманды.

Двоюродная сестра женщины Барбара Бирд также поделилась эмоциями.

«Мне хочется выйти на улицу и кричать: „Она жива, она жива!“. Годами мы не знали — мы скорбим или еще ждем… Мой главный вопрос к ней: „Что произошло тогда, много лет назад в декабре? Что заставило тебя уйти?“ — сказала Барбара.

«Я понимаю и уважаю, что она не хочет, чтобы кто-то из нас с ней контактировал. Я не злюсь. Самый важный ответ, который я получила сегодня, — она жива. Остальное сейчас не имеет значения», — добавила сестра Мишель.

Реклама

К слову, в США спустя 62 года нашли живой Одри Бакеберг, которая исчезла в 1962 году, сбежав от мужа-тирана. 20-летняя женщина уехала автостопом из Висконсина, оставив семью, и с тех пор жила под другим именем. Детектив Исаак Гансон разыскал ее в 2024 году благодаря ДНК-генеалогии и архивным документам. 82-летняя Одри подтвердила, что ушла добровольно, и не жалеет о своем решении.