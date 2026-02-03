$40 тысяч за побег: в Днепре разоблачили сеть, которая вывозила военных из части

В Днепре задержали группировку, которая за деньги вывозила военных из частей / © www.facebook.com/Національна поліція України

Правоохранители задержали организованную группу, которая за вознаграждение помогала военнослужащим самовольно покидать места службы и нелегально пересекать государственную границу. Стоимость "вывоза" из части составляла до 16 тысяч долларов, переправка за границу - до 40 тысяч долларов. Оплату принимали наличными или криптогаманцем.

Подробности сообщили в Национальной полиции Украины.

В Днепре задержали группировку, которая за деньги вывозила военных из частей. / © www.facebook.com/Національна поліція України

Группировка действовала на Днепропетровщине. Его организовал 26-летний житель Днепра, привлекая сообщников в возрасте от 19 до 36 лет. По данным следствия, по меньшей мере пять военных воспользовались их "услугами".

Схема предусматривала предварительный контакт с организатором, определение места сбора и последующую транспортировку "клиентов" в выбранные пункты. За отдельную плату дельцы организовывали незаконный выезд за пределы Украины.

Удалено оружие / © www.facebook.com/Національна поліція України

Во время спецоперации оперативники ДСР и следственные полиции при поддержке КОРД задержали девять человек: семь участников преступной группы и двух военнослужащих, самовольно покинувших часть.

Все фигуранты сообщены о подозрении, в том числе по статьям о незаконной переправке лиц через границу и дезертирства. В ходе обысков изъяты деньги, мобильные телефоны, банковские карты, автомобили и черновые записи.

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Напомним, ранее в Виннице разоблачили группу, которая организовала схему избегания мобилизации под видом общественной деятельности. Злоумышленники за деньги обещали мужчинам физическую "защиту" от представителей ТЦК и беспрепятственный проезд через блокпосты.