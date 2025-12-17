- Дата публикации
Бойлер взорвался в Одесской области: что произошло с домом и жителями
В Одесской области в селе Расселенец взорвался электрический бойлер, разрушив жилой дом. Пострадавших нет.
В Одесской области, в селе Расселенец, произошел взрыв электрического бойлера, что вызвало разрушение жилого дома. К счастью, обошлось без пострадавших.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Спасатели отмечают, что из-за частых отключений электроэнергии важно соблюдать правила безопасности: всегда выключать электроприборы из сети в отсутствие света, не оставлять бойлеры, обогреватели и другую мощную технику включенной без присмотра, а также регулярно проверять исправность электрооборудования и проводки.
"Берегите себя и свои дома", — призывают в ГСЧС.
Напомним, из-за разрушения энергетической инфраструктуры часть Одессы и окрестных населенных пунктов осталась без электричества, воды и тепла. Коммунальные службы развозили техническую воду цистернами, а энергетики работают под постоянными сигналами воздушной тревоги, часто прерывая ремонтные работы.