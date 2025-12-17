Бойлер вибухнув на Одещині: що сталося з будинком і мешканцями

Бойлер вибухнув на Одещині / © ДСНС

В Одеській області, у селі Розселенець, стався вибух електричного бойлера, який спричинив руйнування житлового будинку. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє ДСНС України.

Рятувальники наголошують, що через часті відключення електроенергії важливо дотримуватися правил безпеки: завжди вимикати електроприлади з мережі під час відсутності світла, не залишати бойлери, обігрівачі та іншу потужну техніку увімкненою без нагляду, а також регулярно перевіряти справність електрообладнання та проводки.

"Бережіть себе та свої домівки", — закликають у ДСНС.

Нагадаємо, через руйнування енергетичної інфраструктури частина Одеси та навколишніх населених пунктів залишилася без електрики, води та тепла. Комунальні служби розвозили технічну воду цистернами, а енергетики працюють під постійними сигналами повітряної тривоги, часто перериваючи ремонтні роботи.