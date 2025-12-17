ТСН у соціальних мережах

331
1 хв

Бойлер вибухнув на Одещині: що сталося з будинком і мешканцями

В Одеській області у селі Розселенець вибухнув електричний бойлер, зруйнувавши житловий будинок. Постраждалих немає.

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Бойлер вибухнув на Одещині

Бойлер вибухнув на Одещині / © ДСНС

В Одеській області, у селі Розселенець, стався вибух електричного бойлера, який спричинив руйнування житлового будинку. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє ДСНС України.

Бойлер вибухнув на Одещині. / © ДСНС

Бойлер вибухнув на Одещині. / © ДСНС

Рятувальники наголошують, що через часті відключення електроенергії важливо дотримуватися правил безпеки: завжди вимикати електроприлади з мережі під час відсутності світла, не залишати бойлери, обігрівачі та іншу потужну техніку увімкненою без нагляду, а також регулярно перевіряти справність електрообладнання та проводки.

"Бережіть себе та свої домівки", — закликають у ДСНС.

Нагадаємо, через руйнування енергетичної інфраструктури частина Одеси та навколишніх населених пунктів залишилася без електрики, води та тепла. Комунальні служби розвозили технічну воду цистернами, а енергетики працюють під постійними сигналами повітряної тривоги, часто перериваючи ремонтні роботи.

