- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 195
- Час на прочитання
- 2 хв
"Криваві ріки" налякали Мережу: після дощу узбережжя острова стало схожим на сцену з фільму жахів
Моторошні кадри з іранського острова Ормуз вірусяться в соціальних мережах: після дощів вода на місцевому пляжі набула насиченого червоного кольору, нагадуючи кров.
Іран, який переживає найсухішу осінь за останні 50 років, нарешті дочекався дощів. Однак на острові Ормуз опади принесли не лише полегшення, а й містичне видовище: вода, що стікала до моря, стала «кривавою».
Про це повідомив акаунт Living in Tehran у соціальній мережі X.
«Знак Апокаліпсису»
Відео та фото яскраво-червоної води миттєво розлетілися соцмережами, викликавши бурхливу реакцію. Деякі користувачі одразу пов’язали це з біблійними текстами.
«Кров у воді — це знак апокаліпсису, що походить передусім з біблійної Книги Одкровення… де описується, як ангели виливають чаші, що перетворюють моря, річки та джерела на кров як божественний суд», — написав один із користувачів.
Інші жартували, що якби таке сталося в Стародавньому Єгипті, це могло б започаткувати нову релігію, але «добре, що люди сьогодні достатньо розумні, щоб знати науку».
Варто зазначити, що достеменна дата знімання вірусних кадрів не підтверджена: це могли бути наслідки дощів 10 грудня або ж архівні відео березня, коли спостерігалося схоже явище.
Наукове пояснення
Насправді жодної містики тут немає. Острів Ормуз відомий своїм унікальним ґрунтом, багатим на оксид заліза, який може забарвлювати ґрунт у жовті та коричневі кольори.
А мінерал гематит, який є мінеральною формою оксиду заліза, надає землі характерного червоного відтінку. Коли йде дощ, вода вимиває мінерали з ґрунту та скель, забарвлюючись у «кривавий» колір на шляху до моря.
Червоний пляж на Ормузі є популярною туристичною локацією саме завдяки цьому природному феномену.
Нагадаємо, біблійне Галілейське море стало криваво-червоним. Різка зміна кольору води налякала місцевих жителів і туристів, але фахівці назвали це природним явищем та пояснили його природу.