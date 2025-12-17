"Криваві ріки" налякали Мережу: після дощу узбережжя острова стало схожим на сцену з фільму жахів

"Криваві" ріки на іранському острові Ормуз / Ілюстративне зображення

Іран, який переживає найсухішу осінь за останні 50 років, нарешті дочекався дощів. Однак на острові Ормуз опади принесли не лише полегшення, а й містичне видовище: вода, що стікала до моря, стала «кривавою».

Про це повідомив акаунт Living in Tehran у соціальній мережі X.

«Знак Апокаліпсису»

Відео та фото яскраво-червоної води миттєво розлетілися соцмережами, викликавши бурхливу реакцію. Деякі користувачі одразу пов’язали це з біблійними текстами.

«Кров у воді — це знак апокаліпсису, що походить передусім з біблійної Книги Одкровення… де описується, як ангели виливають чаші, що перетворюють моря, річки та джерела на кров як божественний суд», — написав один із користувачів.

Інші жартували, що якби таке сталося в Стародавньому Єгипті, це могло б започаткувати нову релігію, але «добре, що люди сьогодні достатньо розумні, щоб знати науку».

Варто зазначити, що достеменна дата знімання вірусних кадрів не підтверджена: це могли бути наслідки дощів 10 грудня або ж архівні відео березня, коли спостерігалося схоже явище.

Наукове пояснення

Насправді жодної містики тут немає. Острів Ормуз відомий своїм унікальним ґрунтом, багатим на оксид заліза, який може забарвлювати ґрунт у жовті та коричневі кольори.

А мінерал гематит, який є мінеральною формою оксиду заліза, надає землі характерного червоного відтінку. Коли йде дощ, вода вимиває мінерали з ґрунту та скель, забарвлюючись у «кривавий» колір на шляху до моря.

Червоний пляж на Ормузі є популярною туристичною локацією саме завдяки цьому природному феномену.

Нагадаємо, біблійне Галілейське море стало криваво-червоним. Різка зміна кольору води налякала місцевих жителів і туристів, але фахівці назвали це природним явищем та пояснили його природу.