"Пальці мерця" та інші "скарби" знайшли у волинському лісі (фото)

У волинському лісі знайшли загадкові гриби (фото)

Попри панування календарної зими, лісові екосистеми продовжують дивувати активним життям. Під час польового виїзду працівники Національного природного парку «Цуманська пуща» виявили незвичайну активізацію грибів, мохів та лишайників, які візуально нагадують зимове «цвітіння».

Про це повідомляють у Ківерцівському національному природному парку «Цуманська пуща».

Науковці наголошують, що саме мохи та лишайники є ключовими елементами зимової краси лісу, забезпечуючи життєдіяльність ґрунтового покриву.

Представники «Цуманської пущі» зазначають, що мохи плягіомніум чудовий (Plagiomnium insigne) створюють м’які, насичено-зелені килими. Особливо помітні на фоні сірих стовбурів. Вони також відіграють важливу роль у збереженні вологи.

Плягіомніум чудовий (Plagiomnium insigne). Фото: Ківерцівський національний природний парк «Цуманська пуща»

«Лишайники, дивовижні симбіотичні організми — поєднання гриба та водорості, є не лише окрасою дерев та каміння, але й чутливими індикаторами чистоти повітря. Їхня присутність свідчить про здоров’я нашої екосистеми. Ці химерні, часто гіллясті форми, такі, як кладонія шиловидна (Cladonia subulata), кладонія вилчаста (Cladonia furcata) та інші, додають лісовій текстурі особливої графічності», — зазначають у представництві.

Кладонія шиловидна (Cladonia subulata). Фото: Ківерцівський національний природний парк «Цуманська пуща»

Крім мохів і лишайників, дослідники зафіксували низку видів грибів, здатних плодоносити навіть під час морозів.

«Потрібно зауважити, що не всі гриби чекають осені, щоб з’явитися на поверхні ґрунту. Деякі види здатні плодоносити навіть під час морозів, зберігаючи життєві функції та формуючи плодові тіла тоді, коли більшість організмів перебуває у стані спокою», — повідомили у «Цуманській пущі».

Серед виявлених видів:

1.Опеньок зимовий (Flammulina velutipes) — відомий своєю морозостійкістю.

Опеньок зимовий (Flammulina velutipes). Фото: Ківерцівський національний природний парк «Цуманська пуща»

2.Клітоцибе сірий (Clitocybe nebularis).

3.Паралепіста обернена (Paralepista flaccida).

Паралепіста обернена (Paralepista flaccida). Фото: Ківерцівський національний природний парк «Цуманська пуща»

4.Псевдодощовик золотистий (Scleroderma citrinum).

Псевдодощовик золотистий (Scleroderma citrinum). Фото: Ківерцівський національний природний парк «Цуманська пуща»

5.Ксиларія гіпоксилон (Xylaria hypoxylon) — відомий як «пальці мерця», що створює незвичайну візуальну картину на деревині.

Рослини, які знайшли у Цуманській пущі. Фото: Ківерцівський національний природний парк «Цуманська пуща»

Рослини, які знайшли у Цуманській пущі. Фото: Ківерцівський національний природний парк «Цуманська пуща»

Рослини, які знайшли у Цуманській пущі. Фото: Ківерцівський національний природний парк «Цуманська пуща»

