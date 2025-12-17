ТСН в социальных сетях

Украина
86
2 мин

Какая ситуация со светом в Одесской области: отчет ОВА

Одесса и область продолжают приходить в себя после ряда российских атак, которые нанесли масштабные последствия для энергетики. Часть потребителей до сих пор находится без света.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
За последние 4 суток энергетики возобновили техническую возможность вернуть электроснабжение до 583,7 тысячи домов Одесской области. Также полностью питается вся критическая инфраструктура.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Детали о ситуации

Власти признают, что повреждения энергосистемы в Одессе существенны, поэтому подключить одновременно всех клиентов, к сожалению, невозможно.

«В настоящее время без напряжения временно остаются еще 32,3 тысячи потребителей. Специалисты ДТЭК Одесские электросети работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить свет во всех домах», — отметил Кипер.

Он также призвал жителей города после появления света включать приборы постепенно и по возможности ограничить использование энергоемкой техники.

«Благодарю всех одесситов за терпение и выдержку, а энергетикам — за профессионализм!», — подчеркнул председатель ОВА.

Ранее речь шла о том, какова ситуация со светом, теплом и водой в Одессе после ударов РФ.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, по состоянию на 16 декабря:

  • электроснабжение было восстановлено для более чем 180 тысяч потребителей, специалисты продолжают работать;

  • теплоснабжение в городе уже обеспечено во всех районах, идет поэтапный запуск отдельных котельных;

  • централизованное водоснабжение в городе полностью возвращено;

  • обеспечение питьевой и технической водой осуществляется при необходимости заявками людей. На местах работают пункты несокрушимости и полевые кухни», — отметила премьер.

«Повреждения энергосистемы существенны, поэтому восстановление сетей всего города требует времени. Благодарю энергетики, коммунальные службы, спасателей и всех, кто работает для скорейшего возвращения света и тепла в дома людей», — завершила Свириденко.

86
