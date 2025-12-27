ТСН в социальных сетях

Буданов ответил на слова Путина о контактах между спецслужбами Украины и России

Глава ГУР пояснил, что единственная тема, по которой стороны «как-то договариваются», — это обмен пленными.

Кирилл Буданов

Начальник ГУР Кирилл Буданов / © скриншот с видео

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что спецслужбы обеих стран якобы продолжают поддерживать контакт.

Об этом главный военный разведчик рассказал в интервью «Суспільному».

По словам Буданова, единственной формой такого взаимодействия является переговорный процесс по возвращению украинских защитников из плена.

«Возможно, он подразумевает вопрос обмена пленными — ну а как вы думаете, это все происходит? Как-то мы договариваемся», — отметил глава ГУР.

На уточняющий вопрос о деталях этих «контактов», Буданов посоветовал журналистам обращаться непосредственно к главе Кремля: «Ответ же: спросите его».

Напомним, ранее Путин заявил, что контакты между разведками Украины и России якобы продолжаются и сейчас. Украинская сторона неоднократно отмечала, что любая коммуникация с представителями РФ носит сугубо гуманитарный характер и направлена на освобождение пленных и возвращение тел погибших героев.

Ранее Кирилл Буданов объяснил, почему в РФ очереди в военкоматы, а у нас скандалы с ТЦК.

