Буданов ответил на слова Путина о контактах между спецслужбами Украины и России
Глава ГУР пояснил, что единственная тема, по которой стороны «как-то договариваются», — это обмен пленными.
Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что спецслужбы обеих стран якобы продолжают поддерживать контакт.
Об этом главный военный разведчик рассказал в интервью «Суспільному».
По словам Буданова, единственной формой такого взаимодействия является переговорный процесс по возвращению украинских защитников из плена.
«Возможно, он подразумевает вопрос обмена пленными — ну а как вы думаете, это все происходит? Как-то мы договариваемся», — отметил глава ГУР.
На уточняющий вопрос о деталях этих «контактов», Буданов посоветовал журналистам обращаться непосредственно к главе Кремля: «Ответ же: спросите его».
Напомним, ранее Путин заявил, что контакты между разведками Украины и России якобы продолжаются и сейчас. Украинская сторона неоднократно отмечала, что любая коммуникация с представителями РФ носит сугубо гуманитарный характер и направлена на освобождение пленных и возвращение тел погибших героев.
