Как Путин изменил тактику обстрелов Украины в 2025 году: в ЦПД объяснили

Владимир Путин / © Associated Press

За последние два года тактика российских обстрелов претерпела кардинальные трансформации. Если в 2024 году ставку делали на дорогие крылатые ракеты, то в 2025-м враг перешел к стратегии массированных атак «дешевыми» беспилотниками, пытаясь истощить украинскую систему ПВО и энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Главные цифры и смена приоритетов

Согласно сравнительному анализу, общее количество средств поражения в 2025 году выросло на 335% (в 4,3 раза) по сравнению с предыдущим годом и составило 55 630 единиц.

Анализ типов вооружения демонстрирует кардинальные изменения в структуре атак, где наибольший прирост продемонстрировали ударные БпЛА типа Shahed и другие дроны, количество которых выросло в пять раз — с 10 849 единиц в 2024 году до 53 732 в 2025-м, что составляет 395% увеличения.

При этом использование баллистических и аэробаллистических ракет выросло почти вдвое, с 306 до 568 единиц (+86%), и теперь их применяют точечно для ударов по критическим объектам. Крылатые, зенитные и авиационные ракеты перешли из разряда основного оружия во вспомогательное, поскольку интенсивность их применения снизилась на 19% — с 1645 до 1330 единиц.

Динамика обстрелов по месяцам

Статистика свидетельствует, что интенсивность запусков БпЛА росла в течение всего 2025 года. Пик активности пришелся на июль, когда был зафиксирован 6301 пуск, что в 15,6 раза превысило показатель июля 2024 года. Даже в периоды относительного затишья (например, в апреле) количество атак было в 8,5 раза выше, чем в соответствующий период прошлого года.

Инфографика

Что это значит для Украины?

Центр противодействия дезинформации определяет новую стратегию Кремля как «дешевую войну». Массовое производство дронов позволяет врагу атаковать территорию Украины каждую ночь. Главная цель — создать избыточную нагрузку на ПВО и уничтожить энергетику, тогда как дефицитные баллистические ракеты используются только для наиболее приоритетных целей.

Инфографика

